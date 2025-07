Εθνική Τράπεζα: Καταγγελίες για μηνιαίο χαράτσι μέσω μονομερούς τροποποίησης σύμβασης λογαριασμών

Αντιδράσεις από καταναλωτές έχει προκαλέσει η πρόσφατη πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), για αυτόματη μετατροπή τραπεζικών λογαριασμών τύπου «απλού ταμιευτηρίου» ή «απλού τρεχούμενου» σε «λογαριασμό προνομίων», επιβάλλοντας παράλληλα μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ.

Η ενημέρωση αυτή έγινε γνωστή μέσω σχετικής επιστολής που απέστειλε η τράπεζα στους καταθέτες, προκαλώντας πλήθος καταγγελιών στην Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Όπως επισημαίνει η ΕΚΠΟΙΖΩ, όποιος καταναλωτής δεν επιθυμεί να υποστεί τη νέα χρέωση, θα πρέπει ο ίδιος να ενεργήσει, δηλώνοντας ότι «δεν αποδέχεται την τροποποίηση», εντός προθεσμίας 60 ημερών από την έκδοση της σχετικής ειδοποίησης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο λογαριασμός του θα μετατραπεί αυτόματα στον νέο τύπο λογαριασμού με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή, ο «λογαριασμός προνομίων» προσφέρει, μεταξύ άλλων, δωρεάν υπηρεσίες όπως εξερχόμενα και εισερχόμενα εμβάσματα μέσω digital banking (έως 5.000 ευρώ), δωρεάν φόρτιση προπληρωμένης κάρτας, συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, δωρεάν μεταφορές μέσω IRIS Payments (έως 500 ευρώ ημερησίως), δωρεάν πληρωμές λογαριασμών μέσω παγίων εντολών και έκτακτο αντίγραφο κίνησης.

Ωστόσο, η ΕΚΠΟΙΖΩ τονίζει πως αρκετά από αυτά τα «προνόμια» είναι ήδη διαθέσιμα δωρεάν για όλους τους πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.5167/2024, από 20/1/2025, όταν τέθηκαν σε ισχύ οι νέες χρεώσεις των τραπεζών.

Επιπλέον, διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με το αν τα προωθούμενα προνόμια πράγματι αντισταθμίζουν τη μηνιαία χρέωση, δεδομένου ότι για πολλές από τις υπηρεσίες –όπως οι μεταφορές μέσω IRIS Payments ή η φόρτιση προπληρωμένων καρτών έως 100 ευρώ ημερησίως– δεν προκύπτει οικονομικό όφελος για τον μέσο καταναλωτή.

Η οργάνωση καταναλωτών επισημαίνει ότι επικρατεί αδιαφάνεια σχετικά με τα «δωρεάν εμβάσματα», καθώς δεν διευκρινίζεται εάν αφορούν συνήθεις μεταφορές πίστωσης που ήδη προσφέρονται με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος ή μόνο τα ακριβότερα εμβάσματα, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλονται ανώνυμοι περιορισμοί και όροι ορθής χρήσης.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καταγγέλλει την πρακτική της Εθνικής Τράπεζας ως μονομερή, αντισυμβατική, καταχρηστική και αδιαφανή, επισημαίνοντας ότι η επιλογή opt-out (αυτόματης αλλαγής εκτός αν υπάρξει ρητή άρνηση από τον δικαιούχο) είναι παράνομη και επιβαρύνει χιλιάδες πελάτες, ιδιαίτερα εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δυσκολεύονται να εκφράσουν αντίρρηση ή να ενημερωθούν έγκαιρα.

Επιπλέον, η οργάνωση χαρακτηρίζει τη στρατηγική αυτή ως παραπλανητική και αθέμιτη εμπορική πρακτική, καθώς ορισμένα «νέα προνόμια» είτε προσφέρονται πλέον υποχρεωτικά και δωρεάν από το τραπεζικό σύστημα λόγω νομοθεσίας είτε δεν αποφέρουν ουσιαστικό όφελος στους περισσότερους πελάτες της ΕΤΕ.

Όπως καταλήγει η ΕΚΠΟΙΖΩ, διαφάνεια και συμμόρφωση με τις αρχές προστασίας καταναλωτή δεν τηρήθηκαν και τα οφέλη από τις «νέες υπηρεσίες» καλύπτουν στην πράξη λίγους, κυρίως όσους πραγματοποιούν συχνές και υψηλού κόστους συναλλαγές.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ δηλώνει ότι θα κινηθεί με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των καταναλωτών, καλώντας:

Την Εθνική Τράπεζα να ανακαλέσει άμεσα τη συγκεκριμένη πρακτική και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των καταθετικών λογαριασμών.

να ανακαλέσει άμεσα τη συγκεκριμένη πρακτική και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των καταθετικών λογαριασμών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή να παρέμβουν άμεσα, να απαγορεύσουν τη χρήση καταχρηστικών όρων και να εφαρμόσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στην Εθνική Τράπεζα ή όποια άλλη ακολουθεί αντίστοιχες πρακτικές.

Τέλος, η οργάνωση καλεί τους πελάτες της Εθνικής Τράπεζας που έχουν λάβει την επιστολή για αυτόματη μετατροπή λογαριασμού να προβούν σε γραπτή διαμαρτυρία, αξιοποιώντας το σχετικό υπόδειγμα που διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ.

