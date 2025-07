Ιαπωνία: Κάτοικοι καταφεύγουν στις στέγες για να σωθούν μετά τον μεγασεισμό στη Ρωσία -(Video)

Καταφύγιο σε στέγες αναζητούν κάτοικοι της πόλης Mukawa στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας, μετά τον μεγασεισμό στη Ρωσία και τον συναγερμό για τσουνάμι.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο, κάτοικοι ανεβαίνουν στην οροφή του τοπικού πυροσβεστικού σταθμού, αναζητώντας καταφύγιο.

🚨🇯🇵 BREAKING: JAPAN ROOFTOPS FILL AS TSUNAMI ALERT SPREADS



In Japan, people are heading for rooftops after tsunami alerts hit following the huge quake in Russia’s Far East.



Early readings from Hokkaido and Russia show initial waves are much smaller than expected, around 30 to… https://t.co/AaOEOVZ2Cb pic.twitter.com/LkWWIdHXM5