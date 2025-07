Συγκρότημα πρόβαλε σε συναυλία φωτογραφίες του Τραμπ με τον Επστάιν υπό τους ήχους του… First Class Loser (video)

Οι Dropkick Murphys, το αμερικανικό punk συγκρότημα με ιρλανδικές ρίζες, έκανε μία… ξεχωριστή είσοδο σε συναυλία του.

Την ώρα που ανέβηκαν στη σκηνή για να ετοιμαστούν για την συναυλία, πίσω τους στη γιγαντοοθόνη προβάλλονταν εικόνες του… Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Τζέφρι Επστάιν, μαζί με αποκόμματα εφημερίδων και σάιτ, τα οποία είχαν δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για τον επιχειρηματία. Λεπτομέρεια: οι εικόνες προβάλλονταν υπό τους ήχους του τραγουδιου… First class loser, με κάτι παραπάνω από προφανή τον… αποδέκτη του μηνύματος.

Από κάτω το κοινό χειροκροτούσε και γελούσε την ίδια στιγμή. Δείτε το βίντεο:

BREAKING: Dropkick Murphys just played this stunning montage of Donald Trump and Jeffrey Epstein at their concert. Retweet to make sure every American sees this. pic.twitter.com/19zX1x9AG0