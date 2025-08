Ο δημιουργός του Peaky Blinders θα γράψει το σενάριο του νέου James Bond του Denis Villeneuve

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Denis Villeneuve, ο σκηνοθέτης των πρόσφατων Dune ταινιών, θα καθίσει στη σκηνοθετική καρέκλα του νέου James Bond των Amazon MGM Studios. Τώρα, στα φώτα της δημοσιότητας ήρθαν νέες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το project.

Όπως μαθαίνουμε από το Variety, ο δημιουργός της λατρεμένης τηλεοπτικής σειράς, Peaky Blinders, πρόκειται να γράψει το σενάριο της ταινίας. Ο Steven Knight, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός για τα project του, έδωσε τα χέρια με την Amazon για να μπει στον κόσμο του 007.

Οι Amy Pascal και David Heyman θα βρίσκονται στην παραγωγή της νέας ταινίας του James Bond μαζί με τις εταιρίες τους Pascal Pictures και Heyday Films. Εκτός από το Peaky Blinders, o Knight έχει συνεισφέρει και σε άλλα projects, όπως τη σειρά See του Apple TV+, το SAS Rogue Heroes, το A Thousand Blows, το All the Light We Cannot See κ.α.

Προς το παρόν δεν ξέρουμε αν η Amazon έχει βρει τον νέο James Bond, αλλά είχαμε μάθει ότι υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι ηθοποιοί που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της. Ένας από αυτούς ήταν ο Tom Holland, ο οποίος βρίσκεται από σήμερα στο πλατό για να γυρίσει την ταινία Spider-Man: Brand New Day.

