Σαρλίζ Θερόν και Τσάνινγκ Τέιτουμ θα πρωταγωνιστήσουν στην κωμωδία «Dance Parents»

Η Universal Pictures εξασφάλισε τα δικαιώματα της οικογενειακής κωμωδίας «Dance Parents», έπειτα από μία έντονη «μάχη» προσφορών.

Πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) και ο ηθοποιός του «Blink Twice», Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum), οι οποίοι θα αναλάβουν και χρέη παραγωγών.

Το σενάριο υπογράφει η Μέγκχαν Μαλόι (Meghan Malloy), ενώ τη σκηνοθεσία και μέρος της παραγωγής ο Τζόναθαν Λεβίν (Jonathan Levine).

Πηγές ανέφεραν στο Deadline ότι το πρότζεκτ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και πως προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών μνηστήρων πριν καταλήξει στη Universal.

