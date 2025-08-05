search
05.08.2025 19:20

Μητσοτάκης στο TikΤοκ: Η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους

05.08.2025 19:20
mittstakis tiktok 88- new

Με βίντεο στο TikTok ενημέρωσε τους πολίτες ο πρωθυπουργός για τους μικροδορυφόρους που αποκτά η Ελλάδα.

«Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης; Που θα χρησιμοποιούνται; Ασφάλεια, προστασία των συνόρων, πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές, γεωεπισκόπηση για δάση και για αγροτικές καλλιέργειες, ποιότητα νερών σε στεριά και θάλασσα. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις χρήσεις τους.

Χθες, στην ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευθούν πολύ σύντομα. Σημαντικά κομμάτια τους κατασκευάζονται στην Ελλάδα από Ελληνίδες και Έλληνες μηχανικούς, κάποιοι μάλιστα επέστρεψαν επί τούτου στη χώρα. Εδώ κάτι αλλάζει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

@kyriakosmitsotakis_

Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους;

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

