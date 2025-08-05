Μητσοτάκης στο TikΤοκ: Η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με βίντεο στο TikTok ενημέρωσε τους πολίτες ο πρωθυπουργός για τους μικροδορυφόρους που αποκτά η Ελλάδα.
«Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης; Που θα χρησιμοποιούνται; Ασφάλεια, προστασία των συνόρων, πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές, γεωεπισκόπηση για δάση και για αγροτικές καλλιέργειες, ποιότητα νερών σε στεριά και θάλασσα. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις χρήσεις τους.
Χθες, στην ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευθούν πολύ σύντομα. Σημαντικά κομμάτια τους κατασκευάζονται στην Ελλάδα από Ελληνίδες και Έλληνες μηχανικούς, κάποιοι μάλιστα επέστρεψαν επί τούτου στη χώρα. Εδώ κάτι αλλάζει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
