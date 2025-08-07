search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 06:53
ΕΛΛΑΔΑ

07.08.2025 06:20

Αγρία συμπλοκή Ρομά με ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση στην Ασπρόπυργο: Τουλάχιστον 40 πυροσβολισμοί, «αδέσποτες» σφαίρες σε σπίτια

07.08.2025 06:20
Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση ξέσπασε χθες στον Ασπρόπυργο, με το επεισόδιο να εξελίσσεται σε «βροχή» από σφαίρες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στον καταυλισμό «Νέα Ζωή», όταν τέσσερα άτομα Ρομά, που βρισκόταν μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί ομογενείς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, η οποία φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε. Οι Ρομά, τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες καλούσαν προκλητικά τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να εξέλθουν από τον χώρο.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.

Φωτιά στη Θάσο: Καλύτερη η εικόνα από τα 4 πύρινα μέτωπα

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Είναι πραγματικά ντροπή για όλη την ανθρωπότητα οι σκηνές στη Γάζ

Αναστάτωση από επεισόδιο σε σταθμό του Μετρό: Άνδρας αραβικής καταγωγής επιτέθηκε σε Γερμανό και συνελήφθη

ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Επικίνδυνα…κοντά σου» – Προσπαθεί να είναι μυστήριο

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί πολύ σύντομα με Πούτιν και Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Νέους δασμούς σε Ινδία και Κίνα για το ρωσικό πετρέλαιο

ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικές απειλές και περισσότερα drones – Αμετακίνητες οι μαξιμαλιστικές ρωσικές απαιτήσεις για τερματισμό του πολέμου

Χωρίς κατηγορία

Έρχονται αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους που από τον Σεπτέμβριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκληρό χαράτσι οι ιδιωτικές ασφάλειες – Κατακόρυφη η αύξηση των ασφαλίστρων

TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

