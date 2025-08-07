search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

07.08.2025 22:22

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έχασε την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα πρόκρισης η Ένωση

07.08.2025 22:22
amna

Αν και προηγήθηκε με 2-0 μετά από ένα ονειρεμένο ξεκίνημα, η ΑΕΚ δεν είχε την ίδια συνέχεια απέναντι στον Άρη Λεμεσού μένοντας στο ισόπαλο 2-2, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League που διεξήχθη στο «Alphamega Stadium» κι όλα πλέον, όσον αφορά την πρόκριση στα play off, θα κριθούν σε μία εβδομάδα (14/8) στη ρεβάνς της «OPAP Arena».

Η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να έχει ιδανικότερη εκκίνηση στον αγώνα, καθώς, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, είχε πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων και είχε χάσει κι άλλη μία μεγάλη ευκαιρία.

Στο 9΄ από εξαιρετική κάθετη πάσα του Μάνταλου, ο Περέιρα πάτησε στην περιοχή και με αριστερό πλασέ έκανε το 1-0 για τους «κιτρινόμαυρους» νικώντας τον Βάνα, ο οποίος έπεσε καλά, ακούμπησε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το γκολ για την ομάδα του.

Στο 13΄ από κλέψιμο ψηλά ο Ρότα βρέθηκε σε καλή θέση και πλάσαρε, όμως ο Βάνα απέκρουσε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης απ’ την εκτέλεση του κόρνερ, ο Περέιρα έστρωσε την μπάλα στον Ρέλβας, ο οποίος έκανε υπέροχη προσποίηση και… σεντερφορίσιο τελείωμα στο «παραθυράκι» του Βάνα για το 2-0 της ΑΕΚ στο 14΄.

Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν αντίστοιχη για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς ο Άρης Λεμεσού «επέστρεψε» πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. Στο 18΄ ο Χαραλάμπους με μακρινή μπαλιά «σημάδεψε» τον Κακουλλή, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε τον Στρακόσια, μειώνοντας σε 1-2.

Τρία λεπτά αργότερα ο Κακουλλής απείλησε ξανά, όμως ο Στρακόσια με διπλή επέμβαση μπλόκαρε το πλασέ του, ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο μετά από δέκα λεπτά (31΄) στο εξαιρετικό γυριστό του Γκόλντσον στην κίνηση έπειτα από φάση διαρκείας στην άμυνα της ΑΕΚ που έφερε το 2-2 για την κυπριακή ομάδα.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με άλλη μία σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΚ, καθώς η κεφαλιά του Ρέλβας πέρασε δίπλα απ’ το δοκάρι του Βάνα.

Το δεύτερο 45λεπτο δεν είχε τον ίδιο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να είναι πολύ πιο προσεκτικές στα μετόπισθεν. Στο 51΄ ο Πιερό έκανε ένα σουτ μέσα απ’ την περιοχή το οποίο κόντραρε, ενώ στο 65΄ το συρτό σουτ του Μαρίν βρήκε σε ετοιμότητα τον Βάνα.

Στο 66΄ η κεφαλιά του Κβιλιτάια έφυγε άουτ, με την ΑΕΚ να ελέγχει πλήρως το ρυθμό στο τελευταίο εικοσάλεπτο, αλλά να μην βρίσκει διαδρόμους για να σημειώσει τρίτο γκολ, με το τελικό 2-2 να «σφραγίζει» εντέλει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Γκόγκα Κικασεϊσβίλι (Γεωργία)

Κίτρινες: 54΄ Γκόλντσον, 72΄ Κβιλιτάια, 80΄ Μακόσλαντ – 27΄ Μάνταλος, 45+2΄ Ρέλβας, 54΄ Πιερό

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Αρτσιόμ Ράτζκοφ): Βάνα, Γιαγκό, Κορέια, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Χαραλάμπους, Μαρχίεφ, Μακόσλαντ (86΄ Καζού), Μοντνόρ (46΄ Μαγιαμπέλα), Κακουλλής (46΄ Κοκόριν), Κβιλιτάια (77΄ Εφαγκέ).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάνταλος (56΄ Πινέδα), Μαρίν (67΄ Κουτέσα), Περέιρα (90+1΄ Γιόνσον), Λιούμπισιτς (67΄ Γκατσίνοβιτς), Ζίνι (56΄ Κοϊτά), Πιερό.

