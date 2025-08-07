Ο γρίφος του τζίτζικα

Είναι το «μονόχορδο του καλοκαιριού», που επενδύει ρυθμικά και μονότονα τα soundtrack των καλοκαιριών μας από καταβολής κόσμου.

Στην αρχαία Ελλάδα είχε το όνομα «τέττιξ», και οι αρχαίοι Αθηναίοι, στα θρυλικά τους συμπόσια, κοσμούσαν με χρυσά τζιτζίκια τα μαλλιά τους. Ίσως ήθελαν μέσα στην ευδαιμονία του συμποσίου, μέσα στη χαρά της ζωής, να δείξουν το σεβασμό τους στις χθόνιες δυνάμεις και τις εφήμερες μορφές της ζωής.

«Ο τζιτζιγκας και ο μέρμηγκας»

Κι όμως, ενώ το τζιτζίκι είναι για εμάς κάτι οικείο και καθημερινό, δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα για δαύτο.

Ή μάλλον ξέρουμε εκείνο τον αμφίβολης προέλευσης μύθο του «Μέρμηγκα και του Τζίτζικα», όπου ο τζίτζικας εμφανίζεται ως ο επιπόλαιος τροβαδούρος του καλοκαιριού, που ξοδεύει το χρόνο του τραγουδώντας, την ώρα που ο μέρμηγκας εργάζεται πυρετωδώς, μαζεύοντας προμήθειες για τον επερχόμενο χειμώνα.

Στο τέλος ο τζίτζικας χτυπά την πόρτα του μέρμηγκα ζητώντας απελπισμένα βοήθεια, αλλά ο μοχθηρός μέρμηγκας τον αφήνει να πεθάνει της πείνας.

Παρόλα αυτά, τα μικρά παιδιά από μικρά αμφισβητούσαν αυτό το μύθο αφού συχνά εύρισκαν αποξηραμένα τζιτζίκια πάνω στα δέντρα, ενώ ήταν ακόμη καλοκαίρι…

Υπάρχει όμως και ο εναλλακτικός μύθος του τζίτζικα, που λέει ότι όταν χειμώνιασε και πήγε να ζητήσει βοήθεια από τον μέρμηγκα, εκείνος του είπε:

«Όταν εγώ δούλευα σκληρά όλο το καλοκαίρι, εσύ με το τραγούδι σου γλύκαινες το μόχθο μου κι αλάφρωνες το βάρος που κουβαλούσα, γι’ αυτό πέρνα μέσα να ζεσταθείς και να σου δώσω λίγο ψωμάκι».

Η άγνωστη ζωή του πραγματικου τζίτζικα

Προσωπικά πιστεύω ότι η ζωή του τζίτζικα είναι το ίδιο παράξενη και χθόνια.

Ο τζίτζικας λοιπόν, περνά 17 χρόνια κάτω από τη γη, και μια ανοιξιάτικη νύχτα αφυπνίζεται και βγαίνει στην επιφάνεια, κι ανεβαίνει στα δέντρα μαζί με τους όμοιούς του κατά εκατομμύρια.

Εκεί, θα περάσουν τις τελευταίες εβδομάδες της 17ετούς ζωής τους. Όταν ανέβουν στα δέντρα, βγαίνουν από το κέλυφος και γίνονται τα τζιτζίκια που ξέρουμε, ξεκουράζονται λίγες μέρες μέχρι να σκληρύνει το περίβλημά τους κι ύστερα αρχίζει το «κύκνειο άσμα» τους, δηλαδή το κάλεσμα του θηλυκού.

Η συγχρονισμένη χορωδία τους είναι ένας από τους πιο δυνατούς ήχους της φύσης.

Πολλά από αυτά μπλέκονται στο κέλυφός τους, πολλά από αυτά έχουν κακοσχηματισμένα φτερά, χιλιάδες τρώγονται από τα πουλιά, τα ζώα, τα ψάρια ακόμη κι από τα μερμήγκια, αλλά πολλά εκατομμύρια διασώζονται και τελικά ζευγαρώνουν.

Τότε το θηλυκό γεννά χιλιάδες αυγά και τα τοποθετεί σε τρύπες που ανοίγει στα κλαδιά των δέντρων.

Έτσι, 6 εβδομάδες αργότερα, κλείνει ο κύκλος ζωής τους, και το έδαφος γεμίζει με νεκρά τζιτζίκια.

Πάνω στα δέντρα, όμως, εκατομμύρια αυγά είναι έτοιμα να εκκολαφθούν. Κάθε προνύμφη έχει μέγεθος κόκκου ρυζιού. Εκκολάπτονται, και σέρνονται στην άκρη του κλαδιού που τις φιλοξένησε και πέφτουν στο έδαφος.

Το ένστικτό τους τις οδηγεί να βρουν καταφύγιο κάτω από το έδαφος. Εκεί, θα μείνουν για τα επόμενα 17 χρόνια της ζωής τους.

Ύστερα, κάποια ζεστή ανοιξιάτικη νύχτα θα αρχίσουν να ανηφορίζουν στα δέντρα για να

αναπαραχθούν και να πεθάνουν…

Ο μυστικός κώδικας «Cicada 3301»

Πριν λίγα χρόνια εμφανίστηκε στο διαδίκτυο και ένας γρίφος με το όνομα «Cicada 3301»

(Cicada: τζιτζίκι).

Ο γρίφος εμφανίστηκε στις 4 Ιανουαρίου του 2012, από μια άγνωστη πηγή με το όνομα «4chan» που επιθυμούσε να στρατολογήσει τους πιο έξυπνους λύτες, και καλούσε τους συμμετέχοντες να βρουν το κρυφό μήνυμα της εικόνας, και να προχωρήσουν στη λύση ενός μεγαλύτερου κωδικού.

Οι λύτες, καλούνταν να βρουν νέα κρυμμένα στοιχεία μέσω ενός «text editor» που παρουσίαζε αρχικά έναν γρίφο.

Λύνοντας το γρίφο εμφανιζόταν μια άλλη εικόνα που τελικά παρέπεμπε σε ένα βιβλίο απ’ όπου αποκωδικοποιώντας κάποια κείμενα, εύρισκαν έναν αριθμό τηλεφώνου που απαντούσε με ένα ηχογραφημένο μήνυμα δίνοντας νέες οδηγίες και συντεταγμένες, λέγοντας: «Τα κατάφερες! Υπάρχουν 3 αριθμοί κρυμμένοι στην εικόνα. Ο αριθμός 3301, είναι ένας απ’ αυτούς. Βρες τους άλλους 2, πολλαπλασίασέ τους όλους μαζί και στο αποτέλεσμα πρόσθεσε το “.com” για θα οδηγηθείς στο επόμενο επίπεδο».

Τελικά οι 2 άλλοι ζητούμενοι αριθμοί, αποδείχθηκε πως ήταν οι διαστάσεις του εμφανιζόμενου μηνύματος, 509 και 503.

Ο πολλαπλασιασμός 509 x 503 x 3301=

Αυτό οδήγησε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.845145127.com. Φθάνοντας εκεί αποκαλύφθηκε η εικόνα ενός τζίτζικα και διάφορες συντεταγμένες.

Στη συνέχεια οι λύτες καλούνταν να βρουν την αφίσα του τζίτζικα (cicada) που βρισκόταν κοντά στην περιοχή τους.

Υπήρχαν συντεταγμένες και αφίσες του τζίτζικα σε όλη την υφήλιο, σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Κάτω από την εικόνα υπήρχε ένας ψηφιακός κωδικός που οδηγούσε σε ένα ποίημα του Ουίλιαμ Γκίμπσον, και αυτό οδηγούσε σε ένα βιβλίο, κι αυτό με τη σειρά του σε ένα site.

Εκεί, υπήρχε μια έκπληξη αφού μόνο οι πρώτοι λύτες γίνονταν δεκτοί και συνέχιζαν. Το μήνυμα έλεγε: «We want the best, not the followers».

Στην πορεία χρήστες από όλη την υφήλιο άρχισαν να συνεργάζονται προκειμένου να

μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σκληρού αυτού πνευματικού παιχνιδιού.

Η μια πίστα διαδέχονταν την άλλη και το μυστήριο πύκνωνε, οδηγώντας τελικά στα απύθμενα βάθη του «Deep Web».

Κανείς δεν γνώριζε ποιος ξεκίνησε το γρίφο, ούτε τί ακριβώς αντιπροσώπευε το «Cicada 3301», ούτε ποιος βρισκόταν πίσω από το εγχείρημα.

Ήταν κάποια μυστική υπηρεσία; Ήταν κάποια ομάδα συνωμοτών, ή απλά ένας κώδικας που

οδηγούσε σε κάποια μυστική συνεύρεση μιας υπερκόσμιας ελίτ;

Κανείς δεν ξέρει την κατάληξη της αποκωδικοποίησης του «Cicada 3301», ούτε ποιοι

κατάφεραν να τον λύσουν, ούτε τί απέγιναν.

Δεύτερος και τρίτος γρίφος «Cicada 3301»

Έναν χρόνο αργότερα εμφανίστηκε δεύτερος γρίφος συνοδευόμενος από επίσημη «PGP signature» γιατί το διαδίκτυο είχε κατακλυστεί από νόθα μηνύματα.

Η δεύτερη εμπειρία ήταν ανάλογη της πρώτης. Η εικόνα οδηγούσε σε ένα μήνυμα, το μήνυμα σε ένα λινκ, το λινκ σε ένα βιβλίο, κι αυτό σε ένα μουσικό σήμα «The Instar Emergence», αυτό σε μια αλληλουχία ρούνων και τελικά το ίχνος χανόταν αφήνοντας να περάσουν μόνο οι πρώτοι λύτες.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο 3ος γρίφος που ανάλογα οδηγούσε σε ένα βιβλίο και τελικά σε ένα λινκ που οδηγούσε σε ένα κείμενο ονόματι «Liber Primus» που είχε γραφεί από το «Cicada 3301», πάλι με ρούνους και κωδικούς που οδηγούσαν στο Deep Web.

Όμως από τις 75 σελίδες του βιβλίου με τους κέλτικους ρούνους, μόνον 20 έχουν μεταφραστεί επαρκώς.

Ένας από τους λύτες, ο Μάρκους Γουέϊνερ, είπε στο περιοδικό Rolling Stone, ότι στην αρχή

δέχτηκε ένα μήνυμα να κάνει υπομονή, αλλά μετά ακολούθησε σιγή.

Πολλοί πλέον πιστεύουν πως η «Cicada 3301» είναι μια μικρή ομάδα παλαιών cypherpunks, της δεκαετίας του 1990, που έσπαγαν κώδικες και γρίφους, και οι οποίοι μάλλον έκλεισαν πίσω τους το μονοπάτι για να μην τους ακολουθήσουν οι μυστικές υπηρεσίες.

Ίσως στην εξίσωση του «Cicada 3301» να πρέπει να προστεθούν στοιχεία και αριθμοί από την αληθινή ζωή του τζίτζικα…

