Πτώση δέντρου στην Ερμού λόγω των ισχυρών ανέμων – «Προσγειώθηκε» δίπλα σε πωλητή (video)

Πτώση δέντρου στον κεντρικότερο δρόμο της Αθήνας, την Ερμού, σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης (7/8) λόγω των ισχυρών ανέμων.

Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε κουλουρά που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε ταχέως.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του Δήμου Αθηναίων.

