Ο Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί πολύ σύντομα με Πούτιν και Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Νέους δασμούς σε Ινδία και Κίνα για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους New York Times. Ακολούθως, ο Τραμπ σκοπεύει να διοργανώσει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ευρωπαίους ομολόγους του σχετικά με το σχέδιό του.

Μετά τους New York Times, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa μετέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης, επικαλούμενο «κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο», ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί στο εγγύς μέλλον με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, «για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Η εφημερίδα BILD μετέδωσε επίσης ότι στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με Eυρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Aμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συνομιλία του απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν «πιο παραγωγική από το αναμενόμενο», παραμένει ωστόσο ασαφές ποιες παραχωρήσεις σχετικά με μια κατάπαυση του πυρός είναι πραγματικά διατεθειμένος να δεχθεί ο Ρώσος ηγέτης.

Αυτό συνέβη λίγες ημέρες πριν από την προθεσμία που έθεσε ο Λευκός Οίκος στη Ρωσία για να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, διαφορετικά θα αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να πλήξουν χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο της.

Τραμπ: Υπάρχει καλή πιθανότητα να συναντηθώ πολύ σύντομα με Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως υπάρχει «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς και με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει πού, ή πότε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εκφράστηκε για την πιθανότητα να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, σημειώνοντας πως «με έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», προφανώς αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.

Ο ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε ακόμη σε καλές συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν χθες στο Κρεμλίνο.

Από την πλευρά της η ρωσική προεδρία χαρακτήρισε χρήσιμες και εποικοδομητικές τις συνομιλίες.

Ρούμπιο: Πρέπει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και Ρωσίας

AP

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε χθες Τετάρτη πως μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί η ενδεχόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, με κύριο σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business, αφού ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ανοικτός» ως προς τη συνάντηση αυτή, όπως και για συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ζελένσκι: «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει»

credit: AP

Ο Ζελένσκι δήλωσε αργότερα ότι αυτός και ο κ. Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση. Είπε ότι «στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης Ευρωπαίοι ηγέτες» και «συζητήσαμε τι ειπώθηκε στη Μόσχα».

Πρόσθεσε: «Η κοινή μας θέση με τους εταίρους μας είναι απολύτως σαφής: Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί. Όλοι χρειαζόμαστε διαρκή και αξιόπιστη ειρήνη. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε».

Ο Ζελένσκι δήλωσε αργότερα: «Φαίνεται ότι η Ρωσία είναι τώρα πιο διατεθειμένη να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός».

Πρόσθεσε ότι η πίεση στη Μόσχα «αποδίδει», χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω, και τόνισε ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν «μας εξαπατά ή τις Ηνωμένες Πολιτείες» όσον αφορά «τις λεπτομέρειες» μιας πιθανής συμφωνίας.

Τα σχέδια του Τραμπ για Ουκρανία και Ρωσία

Ο Τραμπ αποκάλυψε τα σχέδιά του σε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι συναντήσεις θα περιλαμβάνουν μόνο τους τρεις άνδρες και δεν θα συμμετάσχουν Ευρωπαίοι ομόλογοι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να παίξουν συντονιστικό ρόλο στις συναντήσεις για τον τερματισμό της βίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν τον Ευρωπαίο γείτονά τους, φάνηκαν να αποδέχονται αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ένα από τα άτομα που γνωρίζουν την επικοινωνία που έγινε.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν Πούτιν ή ο Ζελένσκι είχαν συμφωνήσει στο σχέδιο που περιέγραψε ο Τραμπ.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Γερμανός καγκελάριος, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, καθώς και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ διαμηνύει πως ίσως προχωρήσει στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα διότι αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως ενδέχεται να ανακοινώσει σύντομα νέους τελωνειακούς δασμούς στην Κίνα, παρόμοιους με τους επιπρόσθετους δασμούς 25% που ανήγγειλε νωρίτερα πως θα επιβληθούν στην Ινδία, εξαιτίας των αγορών πετρελαίου από τη Ρωσία, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

«Θα μπορούσε να γίνει», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους, αφού είπε πως αναμένει πως θα ανακοινώσει περισσότερες δευτερογενείς κυρώσεις με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

«Μπορεί να γίνει (…) Δεν μπορώ να σας πω ακόμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το κάναμε με την Ινδία. Πιθανόν θα το κάνουμε με μια-δυο χώρες ακόμη. Μια από αυτές θα μπορούσε να είναι η Κίνα».

Ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε επιπλέον δασμούς 25% στα εισαγόμενα αγαθά από την Ινδία –που προστίθενται στους δασμούς 25% που είχε αναγγείλει ήδη–, διότι το Νέο Δελχί συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, όπως τόνισε ο Λευκός Οίκος.

Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφτηκε δεν αναφέρεται η Κίνα, επίσης μεγάλος αγοραστής ρωσικού αργού. Την περασμένη εβδομάδα πάντως ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε την Κίνα πως ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέους δασμούς αν συνεχίσει τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων.

Διαβάστε επίσης:

Ένας 28χρονος λοχίας συνελήφθη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στη στρατιωτική βάση Φορτ Στιούαρτ – Στο νοσοκομείο 5 τραυματίες

Θρίλερ με τον θάνατο Ιρλανδής σχεδιάστριας μόδας στη Νέα Υόρκη: Βρέθηκε νεκρή μέσα σε γιοτ, ακούστηκαν κραυγές τη νύχτα

Τζενιφερ Λόπεζ: «Καυτή» συναυλία στην Κωνσταντινούπολη – Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες που ανέβασε η Λατίνα σταρ