Στην αντεπίθεση περνά ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας για τα δυσθεώρητα ποσά επιδοτήσεων που φέρεται να έχει λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 διαψεύδει ότι έχει λάβει αυτός και η σύντροφός του επιδοτήσεις αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από το 2019 έως το 2024. «Όχι, δεν έχω λάβει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, μπορώ να σας πω συγκεκριμένα τι έχω λάβει εγώ από το 19’ έως το 24’, έχω λάβει περίπου 620.000€, αυτά τα έξι χρόνια. Η Σεμερτζίδου η Καλλιόπη, η σύντροφός μου, έχει λάβει γύρω στα 97.000€ επιδότηση τα οποία ,αυτό θέλω να σημειωθεί, 87.000€ είναι από αγορά αγροτικού μηχανήματος».

Ο Χρήστος Μαγειρίας, ο οποίος ελέγχεται από τις Ευρωπαϊκές Εισαγγελικές Αρχές μαζί με την σύντροφό του, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, δηλώνει ότι κανείς από τις αρχές, ελληνικές ή ευρωπαϊκές, δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους, παρά μόνο η Εφορία: «Όχι δεν μας έχει ενοχλήσει, χθες 15:00 μόνο ήρθε η εφορία για να δει από την εταιρεία που έχω νόμιμα τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ήρθε να διαπιστώσει αν υπάρχουν τα οχήματα και αν κόβονται οι αποδείξεις και αν υπάρχουν συμβόλαια με τους πελάτες, φωτογράφισε τα χιλιόμετρα τον αυτοκινήτων των καινούργιων και μεταχειρισμένων που έχω».

Ο κ. Μαγειρίας αναφέρεται και σε προηγούμενους ελέγχους από ευρωπαϊκούς και ελληνικούς φορείς, σημειώνοντας ότι ουδέποτε βρέθηκε κάτι παράνομο: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με έχει ελέγξει, οι πληροφορίες που έχω, πριν βγουν αυτά τα δημοσιεύματα γιατί ελέγχει όλες τις μεγάλες επιδοτήσεις, με έχει ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Πάταξη Κοινοτικών Πόρων το 2005 πάλι από καταγγελία που έχει γίνει ότι εγώ δε διέθετα το ζωικό μου κεφάλαιο, και τα ζώα μου έχουν βρεθεί και πάλι σωστά».

Μάλιστα, αναφέρει ότι ακόμη και οι ελεγκτές που επισκέπτονται την επιχείρησή του… αστειεύονται για τους συχνούς ελέγχους: «Οι ίδιοι που έρχονται ξέρουν ότι έρχονται γελώντας και λένε “ε ήρθαμε πάλι, αυτό το πράγμα κάνουμε, ήρθαμε πάλι, τα ξέρουμε τα τυπικά”, μου λένε δηλαδή αυτό το πράγμα και οι άνθρωποι χαριτολογώντας γελάνε, γιατί λένε τι να έρθουν να δουν τα αυτονόητα που υπάρχουν;. Ποτέ δεν έρχονται οι ίδιοι ελεγκτές, έρχονται άλλοι ελεγκτές και από άλλες περιφέρειες».

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με αφορμή δημοσίευμα βάσει του οποίου, η κ. Σεμερτζίδου και άλλα 7 μέλη της οικογένειάς της φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2019-2024.

Επίσης, το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αναμένει να της διαβιβαστεί το πόρισμα που θα συνταχθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για επιδοτήσεις που έλαβαν συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία.

