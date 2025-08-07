Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης έχει καταρρεύσει – Οι λυσσαλέες επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δείχνουν πανικό

«Έχει καταρρεύσει το αφήγημα της κυβέρνησης, καθώς καθημερινά αποκαλύπτονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό που ο Πρωθυπουργός αποκάλεσε “κέντρο της πίστας” με πολλά εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» σχολίασε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών Κώστας Τσουκαλάς, αναφορικά με τις τελευταίες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο.

«Εμείς, για το ένα πρόσωπο -το οποίο σημειωτέον δεν ελέγχεται-, αναστείλαμε άμεσα την κομματική του ιδιότητα. Η Νέα Δημοκρατία, για πρόσωπα που ελέγχονται, φοβάται να αναστείλει την κομματική τους ιδιότητα. Άρα νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές, ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν φοβάται, θέλει να πάει μέχρι τέλους η κάθαρση και ποιος είναι εκείνος που επειδή γνωρίζει ότι μιλάμε για ένα γαλάζιο σκάνδαλο, προσπαθεί να το συγκαλύψει».

«Η Νέα Δημοκρατία, ενώ έχουν βγει πάρα πολλά ονόματα, δεν έχει αναστείλει κανενός την κομματική ιδιότητα. Και όχι μόνο αυτό, αντίθετα το κρύβει. Ρωτάμε εδώ και μέρες, αν έχει διαγράψει κάποιο από τα πρόσωπα εκείνα που φαίνεται να πρωταγωνιστούν στη σύσταση και λειτουργία του μηχανισμού διαφθοράς που εντόπισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία , και δεν παίρνουμε καμία απάντηση» πρόσθεσε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη στοχοποίηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

«Και βλέπουμε ως αντίδραση λυσσαλέες επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έφτασαν στο σημείο μέχρι και βουλευτές να υιοθετούν χυδαίους υπαινιγμούς κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πανικό. Και προκειμένου να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει, επιτίθεται σε όλους και σε όλα. Εμείς, προφανώς και θα επανακαταθέσουμε την πρότασή μας, έχουμε πει ότι θα λάβουμε κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να μην παραγραφούν τα αδικήματα και να μην αμνηστευτούν οι υπουργοί».

Σχετικά με τη στάση του κυβερνώντος κόμματος στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «Επειδή στη Νέα Δημοκρατία, -ξέρετε-, άρεσε το προηγούμενο διάστημα να επικαλείται συνταγματολόγους, συγκεκριμένα τον κ. Αλιβιζάτο, για να επιβεβαιώσει ότι είχε δίκιο όσον αναφορά στο “μοντέλο Τριαντόπουλου”, τους καλώ να διαβάσουν το άρθρο του κ. Αλιβιζάτου στην “Καθημερινή” την προηγούμενη Κυριακή, το οποίο μιλάει ξεκάθαρα για τις συνταγματικές μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας στο ζήτημα της ψηφοφορίας για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη».

