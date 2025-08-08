search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

08.08.2025

Η Mega Brokers ενώνει τις δυνάμεις της με τον Όμιλο Unilink

08.08.2025 15:44
mega brokers

Ο Όμιλος Unilink, που ανήκει στη διεθνή fintech ηγέτιδα Acrisure και αποτελεί τη μεγαλύτερη
εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα
την εξαγορά της Mega Brokers, της μεγαλύτερης εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην
Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία μιας ηγετικής δύναμης στην αγορά.

Η Mega Brokers εξειδικεύεται στην λιανική ασφαλιστική διαμεσολάβηση, εστιάζοντας στην αξία για
τους συνεργάτες και τους πελάτες, ενισχυμένη μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία στο
marketing. Ο Όμιλος Unilink εξυπηρετεί 10,3 εκατομμύρια πελάτες και συνεργάζεται με 16.500
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ανήκει στην παγκόσμια εταιρεία fintech Acrisure και
δραστηριοποιείται σε εννέα χώρες: Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Τσεχία, Σλοβακία,
Κροατία, Σλοβενία και πλέον στην Ελλάδα.

Η Unilink απέκτησε τις μετοχές της Mega Brokers και η οικογένεια Χατζηθεοδοσίου απέκτησε
μετοχές στην Acrisure, μητρική εταιρεία της Unilink στις ΗΠΑ. Ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου
παραμένει Διευθύνων Σύμβουλος της Mega Brokers και ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου παραμένει
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – και οι δύο θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας στη
νέα αυτή φάση. Επιπλέον, ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου αναλαμβάνει νέο περιφερειακό ρόλο ως
Chief Growth Officer της Acrisure για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ηγούμενος
πρωτοβουλιών ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή.

Igor Rusinowski, CEO του Ομίλου Unilink:

«Καλωσορίζουμε θερμά τον Τάσο και ολόκληρη την ομάδα της Mega Brokers στην οικογένεια της
Unilink. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και φιλοδοξίες. Μαζί, θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας, την καινοτόμο τεχνολογία και τη διεθνή δυναμική της Acrisure
σε ασφαλίσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, αντασφάλιση, λύσεις MGA, πρόσβαση στην αγορά του
Λονδίνου και πολλά ακόμη. Το μέλλον ξεκινά σήμερα, με μια εξαιρετική συνεργασία μπροστά μας!»
Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος Mega Brokers & Chief Growth Officer της
Acrisure για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη:

«Σήμερα είναι ένα ιστορικό ορόσημο. Με την Acrisure και την Unilink, η Mega Brokers κάνει ένα
τολμηρό βήμα στη διεθνή σκηνή – παραμένοντας πιστή στις αξίες της: ακεραιότητα, εμπιστοσύνη,
επαγγελματισμό και συνεχή ανάπτυξη. Αυτή η συνεργασία ξεκλειδώνει εξαιρετικές δυνατότητες για
τους συνεργάτες και τους πελάτες μας στην Ελλάδα. Είμαι περήφανος που ηγούμαι αυτής της
μεταμόρφωσης και γεμάτος ενέργεια για το μέλλον. Ανυπομονώ να συναντήσω και να συνεργαστώ
με τους συναδέλφους μας σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μια νέα εποχή μόλις
ξεκίνησε!»

Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος της Mega Brokers:

«Είναι μια στιγμή συγκίνησης και υπερηφάνειας. Από ένα μικρό γραφείο, έως την ηγετική θέση στην
Ελληνική αγορά και τώρα την ένταξη σε μια παγκόσμια δύναμη – όλα είναι αποτέλεσμα αδιάκοπου
πάθους, ενότητας και πίστης. Η Mega Brokers ήταν πάντα οι άνθρωποί της, το όραμα και οι
συνεργασίες. Σήμερα ξεκινά ένα νέο διεθνές κεφάλαιο, γεμάτο παγκόσμιες προοπτικές, σταθερό
σκοπό και μια κληρονομιά που συνεχίζει να εξελίσσεται. Το ταξίδι συνεχίζεται – πιο ισχυρό από
ποτέ!»

Σχετικά με την Acrisure:

Η Acrisure είναι ένας παγκόσμιος fintech ηγέτης, που ενδυναμώνει εκατομμύρια φιλόδοξες
επιχειρήσεις και ιδιώτες με τις κατάλληλες λύσεις για να προχωρήσουν δυναμικά προς το μέλλον.
Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με κορυφαία ανθρώπινη υποστήριξη, συνδέει τους πελάτες
της με εξατομικευμένες λύσεις στους τομείς των ασφαλειών, αντασφάλισης, μισθοδοσίας, παροχών,
κυβερνοασφάλειας, υπηρεσιών ακινήτων και πέρα από αυτά. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, η
Acrisure αύξησε τα έσοδά της από 38 εκατομμύρια σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια και
απασχολεί πάνω από 19.000 εργαζομένους σε 24 χώρες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Μάθετε
περισσότερα στο www.acrisure.com .

