BUSINESS

07.08.2025 15:51

Ανάρπαστες οι πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα – Πουλήθηκαν σπίτια αξίας 40 εκατ. ευρώ μέσα σε 40 ημέρες

07.08.2025 15:51
akinita

Πωλήσεις πολυτελών κατοικιών ο τζίρος των οποίων ανήλθε στα 40 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις 40 ημέρες, ανακοίνωσε η Greece Sotheby’s International Realty.

Η επίδοση αυτή όπως επισημαίνεται αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς καταγράφεται εν μέσω ενός παγκόσμιου περιβάλλοντος γεωπολιτικής και οικονομικής αστάθειας που έχει οδηγήσει σε συνολική υποχώρηση της ζήτησης κατά περίπου 20% από τις αρχές του έτους.

Παρόλα αυτά, οι ώριμοι και στοχευμένοι αγοραστές, αυτοί που δεν επηρεάζονται από τις συγκυριακές συνθήκες και αναζητούν πραγματική ποιότητα, συνεχίζουν να επενδύουν σε ακίνητα εξαιρετικής αισθητικής και σπάνιας τοποθεσίας στην Ελλάδα.

Πωλήσεις από τα νησιά έως την «Αθηναϊκή Ριβιέρα»

Οι πρόσφατες πράξεις περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες πωλήσεις σε εμβληματικούς προορισμούς σε όλη τη χώρα:

         * Πάρος (8.200.000 ευρώ)

         * Σκιάθος (5.200.000 ευρώ)

         * Κέρκυρα (4.300.000 ευρώ)

         * Αθήνα (Κέντρο και «Ριβιέρα») με πράξεις από 1.070.000 ευρώ έως και 3.500.000 ευρώ

         * Κεφαλονιά (2.850.000 ευρώ)

         * Τήνος (1.070.000 ευρώ)

Η γεωγραφική διασπορά και η συνεχής παρουσία σε αγορές υψηλής ζήτησης αναδεικνύουν τη δυναμική του brand και την ικανότητα της εταιρείας να προσελκύει και να εξυπηρετεί διεθνείς επενδυτές σε κάθε γωνιά της χώρας.

Συστηματική διεθνής στρατηγική σε ανταγωνιστικό περιβάλλον

«Τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν μια συνεπή και στρατηγικά οργανωμένη παρουσία στις διεθνείς αγορές, βασισμένη σε πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο luxury real estate. Η Ελλάδα δραστηριοποιείται πλέον σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, στην κατηγορία του prime και super prime real estate, όπου κυριαρχούν ώριμοι και καταξιωμένοι προορισμοί όπως η Γαλλική Ριβιέρα, η Μαγιόρκα και η Ίμπιζα, η Σαρδηνία και ο Ιταλικός Νότος, αλλά και ανερχόμενοι παίκτες όπως η Κροατία και το Μαυροβούνιο (Montenegro). Η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σπανιότητας, αυθεντικότητας και φυσικής ομορφιάς, που ελκύουν ολοένα και περισσότερους διεθνείς αγοραστές υψηλού επιπέδου», δηλώνει ο Σάββας Σαββαΐδης, πρόεδρος & CEO της Greece Sotheby’s International Realty.

Η Ελλάδα ως παγκόσμιος προορισμός ζωής

Η δυναμική που καταγράφεται στην αγορά αποδεικνύει ότι, ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, η ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα παραμένει ισχυρή, αρκεί αυτά να μπορούν να επικοινωνηθούν σωστά και να συναντήσουν το κατάλληλο κοινό. Η Greece Sotheby’s International Realty λειτουργεί ως καταλύτης σε αυτή τη συνάντηση, μετατρέποντας επιλεγμένα ακίνητα σε αντικείμενα επιθυμίας για το πιο απαιτητικό διεθνές κοινό.

ΕΥΔΑΠ: Λαμβάνει όλα τα μέτρα για να έχουν οι πολίτες επαρκή πρόσβαση σε φθηνό και ποιοτικό νερό για πολλά χρόνια

Westnet: Στρατηγικός μετασχηματισμός με θετικό πρόσημο για το 2025

Όμιλος ΟΤΕ: Ενίσχυση επιδόσεων το Β’ τρίμηνο του 2025 – Το μήνυμα του CEO Κώστα Νεμπή

