Μέγαρα: Φωτιά στην περιοχή Κουμιντρί, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στα Μέγαρα στην περιοχή Κουμιντρί.
Στην περιοχή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
