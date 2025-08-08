search
Μέγαρα: Φωτιά στην περιοχή Κουμιντρί, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στα Μέγαρα στην περιοχή Κουμιντρί.

Στην περιοχή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο της Μήλου

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα (11/8) πήρε το ζευγάρι που κατηγορείται ότι βίαζε τη 10χρονη

Ξάνθη: Σύλληψη 46χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε σκύλο με κυνηγετικό όπλο

Sepricflesh Hrodeio 2024-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

SEPTICFLESH: Το Ελληνικό ροκ συγκρότημα για μια ακόμη βραδιά στο Ηρώδειο

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία» επισημαίνει καθηγητής του ΕΚΠΑ

opap_adv
ADVERTORIAL

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στο ΟΠΑΠ Game Time για την κόμπρα και το μεγάλο όνειρο με την Εθνική στο Eurobasket

ploia new
ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Μέχρι τη 01:00 του Σαββάτου παραμένουν δεμένα τα πλοία – Εγκλωβισμένοι χιλιάδες εκδρομείς

ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Φωτιά στην περιοχή Κουμιντρί, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

