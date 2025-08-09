search
ΕΛΛΑΔΑ

09.08.2025 17:49

Μελίσσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου – Δύο εβδομάδες χωρίς ίχνη ζωής

09.08.2025 17:49
Missing Alert εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για τον 17χρονο Βασίλη – Νεκτάριο Π., ο οποίος αγνοείται εδώ και δύο εβδομάδες, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος εξαφανίστηκε το βράδυ της 26ης Ιουλίου από νοσοκομείο στην περιοχή των Μελισσίων. Έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ παραμένει άγνωστο τι φορούσε τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη του.

Η κινητοποίηση των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν αναρτηθεί αφίσες με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η γραμμή 116000 (Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά) δέχεται πληροφορίες όλο το 24ωρο.

Οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του 17χρονου καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ή με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να παρέχει όλες τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του για την ανεύρεση και την ασφαλή επιστροφή κάθε παιδιού που εξαφανίζεται στην Ελλάδα.

