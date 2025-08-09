search
09.08.2025 12:50

«Θα έδινα τη ζωή μου για να μη συμβεί αυτό»: Το σπαρακτικό «αντίο» του Κώστα Σαμαρά στην αδελφή του Λένα

09.08.2025 12:50
kwstas_samaras_lena_samara

Συντετριμμένος για τον θάνατο της αδελφής του, Λένας, είναι ο Κώστας Σαμαράς.

Στη συγκινητική του ανάρτηση στο Facebook, o γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά γράφει για την αδελφή του Λένα:

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…

Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…

Δεν θα φύγεις ποτέ… είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου».

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, θα τελεστεί τη Δευτέρα 11/08, στη 1 το μεσημέρι στον ΙΝ Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

