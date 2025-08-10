search
Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» – Τρεις τελευταίες συναυλίες στη Δωρίδα

Το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα του Δικτύου Δελφών και αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Καθώς το έβδομο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του, τον επίλογο του σφραγίζουν τρεις σημαντικές συναυλίες στη Δωρίδα, από τα παράλια του Κορινθιακού Κόλπου μέχρι τα Βαρδούσια Όρη:

οι Δημήτρης Μπάσης και Βίκυ Καρατζόγλου στην Ερατεινή, η Βιολέτα Ίκαρη στην Αρτοτίνα, και η μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα 100 χρόνια του μεγάλου συνθέτη Μίμη Πλέσσα, με τη συμμετοχή 2 μουσικών συνόλων (Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας & Giorgos Tsolis trio) και των (αλφαβητικά) Σπύρου Κλείσσα, Δημήτρη Μπάση, Ελένης Πέτα, Εύης Σιαμαντά.

