TRAVEL

10.08.2025 08:29

Πόρτο Τιμόνι: Η διπλή παραλία της Κέρκυρας με τα γαλάζια νερά και το λευκό βότσαλο (Video)

10.08.2025 08:29
porto-kerkira-new

Το Πόρτο Τιμόνι είναι μια διπλή παραλία στο βορειοδυτικό κομμάτι της Κέρκυρας, η οποία έχει αρχίσει να γίνεται γνωστή τα τελευταία χρόνια. Εδώ μάλιστα, λέγεται πως συνάντησε ο Οδυσσέας για πρώτη φορά τη Ναυσικά, όταν βρέθηκε στο «νησί των Φαιάκων».

Στην ουσία πρόκειται για δύο διαφορετικές παραλίες που χωρίζονται από μια στενή λωρίδα γης. Η μικρότερη ονομάζεται Λιμνί και η μεγαλύτερη Πόρτο Τιμόνι. Τα νερά είναι πεντακάθαρα και οι παραλίες καλύπτονται από ψιλό, λευκό βοτσαλάκι.

Η παραλία ανήκει στην επικράτεια του χωριού Αφιώνας και απέχει 37 χιλιόμετρα από την πόλη της Κέρκυρας. Η πρόσβαση σε αυτή γίνεται είτε μέσω θαλάσσης, με καραβάκια που εκτελούν δρομολόγια από τη μεγάλη παραλία του Αγίου Γεωργίου των Πάγων, είτε με τα πόδια.

Συγκεκριμένα, αφήνετε το αυτοκίνητό σας στον Αφιώνα και περπατάτε μέχρι την παραλία, ακολουθώντας το μονοπάτι που ξεκινά από το χωριό και καταλήγει σε αυτήν. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

Εννοείται ότι το δυσπρόσιτο της περιοχής καθιστά το Πόρτο Τιμόνι μια ανοργάνωτη παραλία. Θα χρειαστεί να κουβαλήσετε μαζί σας ομπρέλα, ψάθα, άφθονο κρύο νερό, κάτι να κολατσίσετε και ό,τι άλλο κρίνετε απαραίτητο για την παραμονή σας εκεί.

Αξίζει πάντως να μείνετε μέχρι αργά το απόγευμα, ώστε να απολαύσετε και το ηλιοβασίλεμα, καθώς είναι ιδιαιτέρως ειδυλλιακό το τοπίο.

