Αστυνομικός – TikToker: «Στη μία δουλειά βγάζω 10 χιλιάρικα και στην άλλη 1.000 ευρώ» λέει στις επικοινωνίες που τον καίνε

Ο πρώην…. αστυνομικός… νυν Tik Toker που είχε έσοδα χιλιάδων ευρώ και έχει στην κατοχή του πάνω από 10 ακίνητα, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία, για τον TikToker που προφυλακίστηκε, μετά τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε επικοινωνίες του πρώην αστυνομικού – TikToker που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ, αφήνονται υπόνοιες για παράνομα έσοδα και ύποπτες δραστηριότητες. Και είναι αυτά τα κέρδη με πολλά μηδενικά, που φαίνεται πως οδήγησαν τον άνθρωπο αυτό να παραιτηθεί από την Αστυνομία.

«Αν ήθελα νομίζεις δε θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10 χιλιάρικα τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» φέρεται να λέει ο αστυνομικός σε μία συνομιλία του, που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ.

Σε άλλη συνομιλία του, ο πρώην αστυνομικός, αναφέρει:

«Για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την Αστυνομία, μόνιμη δουλειά, πάει να πει ότι κάτι έχω δει. Οτιδήποτε γίνεται από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά, από έξτρα, οτιδήποτε, παίρνω μερίδιο κανονικά».

Τα «2.000 ευρώ την ημέρα» και η «συμφωνία με την Κύπρια»

«Εμένα, είναι 2.000 την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια 5.000 είναι ο μήνας. Για να τρέχω τις δουλειές της, όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… είναι 60… 50 πες καθαρά. Συν τα 5 της άλλης, 55. Και έχω πάρει καμιά δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά. Οπότε είμαι τέλεια. Είμαι κομπλέ».

Οι αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με πληροφορίες να εντοπίζουν σε επικοινωνίες του, ενδείξεις και για διακίνηση ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για τον πρώην αστυνομικό ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 όταν άγνωστος έστειλε 3 email στα οποία ανέφερε ότι ο αστυνομικός εργάζεται σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, λαμβάνοντας μισθό 20.000 ευρώ το μήνα, για υπηρεσίες προστασίας και ναρκωτικών που διακινούνταν στο κλαμπ.

Ο αστυνομικός συνελήφθη τελικά για διακίνηση ναρκωτικών και έχει προφυλακιστεί.

