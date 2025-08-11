search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

11.08.2025 21:56

Χανιά: Κατάδυση-ρεκόρ στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας – Βουτιά στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα (Video)

11.08.2025 21:56
spilaio-new

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Λευκά Όρη των Χανίων βρίσκεται το βαθύτερο σπήλαιο της χώρας, καθώς το βάθος του Γουργούθακα αγγίζει τα 1.100 μέτρα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, μέλη της αποστολής «Γουργούθακας – Λιοντάρι 2025» πραγματοποίησαν κατάδυση φτάνοντας στα 1.100 μέτρα βάθος, σημειώνοντας την πιο βαθιά κατάδυση που έχει καταγραφεί ποτέ σε ελληνικό σπήλαιο.

Η αποστολή, όπως ανακοίνωσαν οι συμμετέχοντες στα social media, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία μετά από μακρά περίοδο σχεδιασμού και προετοιμασίας.

Το βάθος του σπηλαίου Γουργούθακα αποτελεί ρεκόρ και κατατάσσεται στη 43η θέση παγκοσμίως.

Η μορφολογία του σπηλαίου περιλαμβάνει απότομους κατακόρυφους άξονες, διασταυρούμενες καμάρες και εντυπωσιακούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες, στοιχεία που καθιστούν την εξερεύνησή του εξαιρετικά απαιτητική και εφικτή μόνο σε άτομα με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εμπειρία.

Το σπήλαιο του Γουργούθακα ανακαλύφθηκε το 1990 από τη Σπηλαιολογική Αποστολή της ομάδας Καταμαράν από το Μονπελιέ της Γαλλίας.

Την Τετάρτη (13/8), στα Πεμόνια, αναμένεται να παρουσιαστούν νέα στοιχεία για το σπήλαιο και την αποστολή, ενώ θα ανακοινωθεί και το νέο ακριβές βάθος του.

Δείτε παρακάτω το εντυπωσιακό βίντεο από την κατάδυση:

