Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.
Παράλληλα, στις 18:22 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
