ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 21:39
11.08.2025 21:37

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας

11.08.2025 21:37
φωτογραφία αρχείου

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, στις 18:22 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

