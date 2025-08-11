Mystreet: Η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

Μια σημαντική καινοτομία έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να αντιδράσουν στην αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από επιχειρήσεις και καταστήματα. Η νέα εφαρμογή «Mystreet», που ενεργοποιείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, επιτρέπει την άμεση και εύκολη υποβολή καταγγελιών μέσω κινητών συσκευών για περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίων, πλατειών και άλλων δημόσιων χώρων χωρίς νόμιμη άδεια ή χωρίς καταβολή αντίστοιχου αντιτίμου.

Η λειτουργία της εφαρμογής βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών GPS και γεωχωρικών δεδομένων, επιτρέποντας στους χρήστες να εντοπίζουν με ακρίβεια την ακριβή θέση και έκταση των χώρων που έχουν νόμιμα παραχωρηθεί σε κάθε επιχείρηση. Μέσω ψηφιακού χάρτη, οι πολίτες μπορούν να δουν το Μητρώο Επιχειρήσεων και να εντοπίσουν τυχόν παραβάσεις, όπως υπερβάσεις στα όρια των τραπεζοκαθισμάτων.

Η εφαρμογή «Mystreet» είναι διαθέσιμη δωρεάν για όλες τις συσκευές με λειτουργικό Android και iOS και απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ο χρήστης επιλέγει αν θέλει να υποβάλει επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία. Στην περίπτωση της επώνυμης, απαιτείται σύνδεση μέσω κωδικών Taxis, ενώ ο χρήστης μπορεί προαιρετικά να δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας για επικοινωνία από τον αρμόδιο δήμο. Μετά την καταγγελία, εμφανίζεται μοναδικός αριθμός και ημερομηνία υποβολής, που επιβεβαιώνουν την παραλαβή της.

Όσοι επιλέγουν ανώνυμη καταγγελία εισέρχονται ως επισκέπτες, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων. Περιηγούνται στον χάρτη, εντοπίζουν την περιοχή και βλέπουν τα εγκεκριμένα όρια της παραχώρησης, σύμφωνα με το «Ενιαίο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων».

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στη χρήση: επιτρέπεται μόνο μία καταγγελία ανά ημέρα και ανά συσκευή για την ίδια παραχώρηση, ενώ η καταγγελία πρέπει να γίνεται από συσκευή που βρίσκεται κοντά στο σημείο ενδιαφέροντος.

Όλες οι καταγγελίες καταγράφονται και συγκεντρώνονται σε ειδικό Μητρώο, το οποίο είναι προσβάσιμο από τους αρμόδιους δήμους για να εξεταστούν. Οι δήμοι αξιολογούν τις καταγγελίες με κριτήρια όπως ο αριθμός των παραπόνων σε κάθε θέση, η σοβαρότητα της παραβίασης, το περιεχόμενο της καταγγελίας και αν είναι επώνυμη ή ανώνυμη. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, μπορούν να προβούν σε διοικητικές ενέργειες ή κυρώσεις, συμβάλλοντας έτσι στον έλεγχο και την καλύτερη διαχείριση των δημόσιων χώρων.

Η εφαρμογή «Mystreet» αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τους πολίτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του δημόσιου χώρου και την αντιμετώπιση της αυθαίρετης χρήσης, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διαφάνεια και τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης.

