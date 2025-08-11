Στην αντεπίθεση περνά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά τη δίωρη συνέντευξη Τύπου του ΑΣ, μιλώντας με νούμερα για τα χρήματα που εισέπραξε ο ΑΣ από τον Ιβάν Σαββίδη και τις εταιρείες συμφερόντων του.

Με ανακοίνωση της η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ απαντάει στις τοποθετήσεις από πλευράς ΑΣ ΠΑΟΚ για το θέμα της Νέας Τούμπας και δίνει στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των χρημάτων που έχει δώσει ο Ιβάν Σαββίδης.

Μεταξύ άλλων η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ τονίζει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ «το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν χρόνο, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, και πως δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Τη σημερινή παράσταση, με πρωταγωνιστές τον κ. Ησαϊάδη, που παραχώρησε τη θέση του προέδρου του ΑΣ, σε έναν παραγωγό του Metropolis, τον κ. Κωνσταντινίδη (ο οποίος προχώρησε και σε γεωπολιτική ανάλυση) και την κ. Γιαννακοπούλου, που δεν ήθελε να βλέπει και να διαβάζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στο άρθρο 2.2 του προτεινόμενου από την ΠΑΕ μνημονίου συνεργασίας, την αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.

Όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα, η ΠΑΕ έχει δώσει στον Α.Σ. ΠΑΟΚ το ποσό των 18.171.908,31 ευρώ, εκ των οποίων, μάλιστα, τα 1.174.277,81 ευρώ αποτελούν προκαταβολές.

Επίσης, από εταιρίες συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει πάρει το ποσό του 1.936.000 ευρώ.

Συνολικά από την ΠΑΕ και τις εταιρίες του Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εισπράξει συνολικά το ποσό των 20.107.908,31 ευρώ.

Ζητάμε, με δεδομένο ότι η διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κρύψει, να δοθούν στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Ιουνίου και της 28ης Ιουλίου, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ (όπου εξελέγησαν από εκλογές όπου συμμετείχαν μόλις 218 άτομα), είναι πια ξεκάθαρο πως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν χρόνο, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, και πως δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη.

Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις συλλογικές και ατομικές ευθύνες τους. Όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο και την ιστορία».

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: «Ξεκάθαρο προβάδισμα της Σαμπάμπ Αλ Αχλί για την αγορά του Μαξίμοβιτς», λένε οι Σέρβοι

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για Νέα Τούμπα: «Συναντηθήκαμε με τον Μυστακίδη, δεν αμφισβητήσαμε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη» (video)

Παναθηναϊκός: Ο Τάκης Φύσσας Γ’ αντιπρόεδρος στην «πράσινη» ΠΑΕ