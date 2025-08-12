Τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης («Istvan Gyulai Memorial») κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,05μ.

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε στο στάδιο όπου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2023 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης και έκανε μία «γερή» προπόνηση ενόψει των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν.

Ο Τεντόγλου είχε καλύτερο άλμα στα 8,05 μ. επίδοση που σημείωσε στην τρίτη αλλά και την έκτη προσπάθεια του και γι’ αυτό πήρε τη δεύτερη θέση μολονότι τον ισοφάρισε (στα 8,05μ.) στο πέμπτο άλμα του ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ.

Τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή αναλυτικά ήταν: 7,81 μ. (-0,1), 7,94 μ. (0,3), 8,05 μ. (-0,4), άκυρο, 7,66 μ. (0,4) και 8,05 μ. (0,4).

Τη νίκη στον αγώνα πήρε ο Γερμανός Σάιμον Μπατζ με άλμα στα 8,07 μ. (-0,3).

