ΑΘΛΗΤΙΚΑ

12.08.2025 20:32

«Πέταξε» στα 6,02μ. ο Καραλής και κατέκτησε τη 2η θέση στη Βουδαπέστη – «Μυθικός» Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ. (Video)

12.08.2025 20:32
karalis-mondo-new

Μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στη φετινή σεζόν πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος στο «χρυσό» μίτινγκ «Istvan Gyulai Memorial» στη Βουδαπέστη ξεπέρασε τα 6,02 μ., κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα του αφήνοντας τα τρία πρώτα ύψη (5,32 μ., 5,52 μ., 5,62 μ.) και επέλεξε να μπει απευθείας στα 5,72 μ. Παρά την άκυρη πρώτη προσπάθεια, στη δεύτερη σημείωσε εντυπωσιακό άλμα και πέρασε με άνεση τον πήχη.

Έπειτα, προσπέρασε το 5,82 μ. και δοκίμασε κατευθείαν στα 5,92 μ., όπου με εντυπωσιακό άλμα πήρε την πρώτη θέση. Η κορύφωση της εμφάνισής του ήρθε στο 6,02 μ., το οποίο υπερέβη με την πρώτη, καταγράφοντας τον 9ο αγώνα της καριέρας του πάνω από τα 6 μέτρα.

Στη συνέχεια, μαζί με τον Ντουπλάντις, επιχείρησε στα 6,11 μ., όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο άλμα, ενώ στη δεύτερη προσπάθεια έριξε τον πήχη με τα πόδια. Αποφάσισε να μην εκτελέσει την τρίτη προσπάθεια, έχοντας ήδη εξαντληθεί από τον μεγάλο αριθμό αλμάτων, και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση.

Ασύλληπτος Ντουπλάντις, έσπασε για 13η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Αρμάντ «Μόντο» Ντουπλάντις απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει… ταβάνι. Ο κορυφαίος άλτης επί κοντώ στην ιστορία του αγωνίσματος έσπασε για 13η φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ, περνώντας τα 6,29 μέτρα, βελτιώνοντας κατά ένα εκατοστό την προηγούμενη κορυφαία επίδοση που είχε σημειώσει στις 15 Ιουνίου 2025 (6,28 μ.).

Το νέο ρεκόρ επιτεύχθηκε σε έναν αγώνα-γιορτή του στίβου, στο «Istvan Gyulai Memorial» της Ουγγαρίας, με τον Σουηδό να δείχνει από τα πρώτα του άλματα ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Το κοινό παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα την προσπάθειά του, και όταν ο πήχης έμεινε στη θέση του, η αρένα «εξερράγη» σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές.

Με το άλμα αυτό, ο Ντουπλάντις ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ο απόλυτος κυρίαρχος του αγωνίσματος, έχοντας καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σχεδόν… κατά συνήθεια τα τελευταία χρόνια.

