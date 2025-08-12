search
12.08.2025 08:40

Samsung Electronics: Πρωτιά στους τελικούς του AI Cyber Challenge με καινοτόμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στην ασφάλεια

12.08.2025 08:40
team atlanta samsung

Η Samsung Electronics Co. Ltd. κατέκτησε την πρώτη θέση στους τελικούς του AI Cyber Challenge (AIxCC), που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Αυγούστου στο Λας Βέγκας, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική της υπεροχή στον τομέα της ασφάλειας βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο διαγωνισμός AI Cyber Challenge διοργανώνεται από την Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (DARPA), έναν κορυφαίο φορέα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της DEF CON 33, μιας από τις μεγαλύτερες διεθνείς συναντήσεις για hacking και ασφάλεια.

Η Samsung συμμετείχε ως Team Atlanta, μια συνεργασία μεταξύ του ερευνητικού ινστιτούτου Samsung Research του τμήματος Device eXperience (DX) και κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όπως το Georgia Institute of Technology, το Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) και το Pohang University of Science and Technology (POSTECH). Από τις 42 ομάδες που συμμετείχαν πέρυσι στους ημιτελικούς, μόνο επτά προκρίθηκαν στους φετινούς τελικούς, όπου η Samsung αναδείχθηκε πρωταθλήτρια.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η Team Atlanta ξεχώρισε όχι μόνο για την ικανότητά της να εντοπίζει και να διορθώνει ευπάθειες στον πηγαίο κώδικα μέσω τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και για την ανίχνευση μιας ακούσιας ευπάθειας, η οποία δεν είχε προβλεφθεί από τους διοργανωτές, αποδεικνύοντας την πρωτοποριακή τεχνογνωσία της. Οι τελικοί αξιολόγησαν την αυτονομία και την ακρίβεια των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν, θέτοντας ψηλά τον πήχη για την τεχνολογία AI στην ασφάλεια.

Ο Taesoo Kim, Αντιπρόεδρος της Samsung Research και επικεφαλής της ομάδας, δήλωσε πως η νίκη επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Samsung να επεκτείνει τη συνεργασία της με παγκόσμιους ειδικούς ασφαλείας και να ενισχύσει την τεχνολογική της επάρκεια στον τομέα της ασφάλειας. Βασιζόμενη στην επιτυχία αυτή, η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει λύσεις ασφαλείας επόμενης γενιάς, που θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αυτόνομα ευπάθειες, διασφαλίζοντας συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η σημαντική αυτή επιτυχία αναδεικνύει τη θέση της Samsung ως ηγέτη στην παγκόσμια τεχνολογία ασφαλείας και επιβεβαιώνει την προσήλωση της εταιρείας στην καινοτομία και την τεχνολογική αριστεία.

