«Σε κίνδυνο όλα τα πλατάνια της χώρας – 70.000 όσα ξεράθηκαν»

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα από ξεραμένα ή κομμένα πλατάνια σε κεντρικούς δρόμους των Ιωαννίνων.

Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, όπως ονομάζεται ο εισαγόμενος μύκητας που έχει πλήξει τα αιωνόβια πλατάνια στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου -και όχι μόνο-, προβληματίζει τους ειδικούς καθώς το πρόβλημα γιγαντώνεται.

«Αν στο Παραλίμνιο Ιωαννίνων τα νεκρά δέντρα είναι 70, σε επίπεδο χώρας μπορεί να έχουν φτάσει τις 70.000» αποκάλυψε στο ΕΡΤΝews ο διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Τάσος Γάτσιος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ελπίδα που γεννάει η τεχνική που εφαρμόζει η ομάδα iGEM IOANNINΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Mιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο επιστήμονας εξήγησε ότι το πρόβλημα, που ξεκίνησε από τη Μεσσηνία το 2003 και επεκτάθηκε στην Αλβανία, έχει πλέον εξαπλωθεί σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχουν πλατάνια, φθάνοντας σε κρίσιμο σημειο.

«Η ασθένεια έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Γάτσιος, «και πλέον δεν υπάρχει ποτάμι ή ρέμα που να μην έχει τον μύκητα». Η κατάσταση χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τον επιστήμονα, εξαιρετικά επικίνδυνη, με τον κίνδυνο σχεδόν ολοκληρωτικού αφανισμού των πλατάνων να είναι ορατός.

«Τώρα πλέον για τα πλατάνια της Ηπείρου είναι αργά»

Αφορμή για τις αποφάσεις κοπής σε πολλά πλατάνια αποτέλεσαν τα πρώτα κρούσματα που εμφανίστηκαν στα Ιωάννινα το 2018, με σημαντική όξυνση του προβλήματος έως το 2024, όταν ξεπέρασαν τα 70 τα αιωνόβια δέντρα που χρειάστηκε να κοπούν.

«Η τεχνική που εφαρμόζει η ομάδα iGEM IOANNINA είναι πολύ πολλά υποσχόμενη γιατί δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση του χρωματικού έλκους των πλατάνων», σημείωσε ο κ. Γάτσιος, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ιστορική και πολιτιστική αξία ορισμένων από τα δέντρα που καταστράφηκαν.

Και όπως υπογράμμισε, η έλλειψη προληπτικών μέτρων επί δύο δεκαετίες έχει οδηγήσει στο σημερινό οριακό σημείο. «Η παρέμβαση έπρεπε να είχε γίνει πριν από 20 χρόνια. Τώρα πλέον για τα πλατάνια της Ηπείρου είναι αργά» είπε προσθέτοντας ότι «χάνουμε πλατάνια ακόμα και 500 χρόνων».

Σύμφωνα με τον ειδικό, ένα από τα προβλήματα που συμβάλλει στην διασπορά του μύκητα είναι η χρηση μηχανημάτων έργου, όπως αλυσοπρίονα και άλλα εργαλεία κοπής που δεν απολυμαίνονται, γεγονός που δείχνει την αρνητική συμβολή του αθρώπινου παράγοντα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έτσι όπως έχει εξαπλωθεί το μεταχρωματικό έλκος στα δάση ο ίδιος πιστεύει ότι θα χαθούν όλα. «Αυτή η μέθοδος μας δίνει ελπίδα μόνο για τα δέντρα που βρίσκονται στο αστικό τοπίο, όπως είναι αυτό πίσω μου, σε σημεία επιλεγμένα και σε δέντρα-μνημεία, όπως ο πλάτανος στη γέφυρα της Άρτας».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι δεν μπορούμε πια να σώσουμε το φυσικό οικοσύστημα.

Να σημειωθεί ότι η ομάδα iGEM IOANNINA ιδρύθηκε το 2020 και αποτελεί μια διεπιστημονική φοιτητική ομάδα με έδρα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έκτοτε η ομάδα σημειώνει ανοδική πορεία, έχοντας κατακτήσει ήδη με τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό, ένα χάλκινο (Antibyeotic, 2021) και ένα ασημένιο μετάλλιο (IRIS, 2023).

