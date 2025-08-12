Συναρπαστική «Clicquot: Η Γυναίκα πίσω από το Μύθο» στη Sunday Premiere της Nova!

Τη δραματική ταινία «Widow Clicquot» («Clicquot: Η Γυναίκα πίσω από το Μύθο», 2023, διάρκειας 90’) με τους Sam Riley, Haley Bennett, Tom Sturridge σε σκηνοθεσία του Thomas Napper θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 17 Αυγούστου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Στα τέλη του 18ου αιώνα, μια νεαρή χήρα αψηφά τις κοινωνικές επιταγές για να σώσει την επιχείρηση σαμπάνιας του άντρα της, αντιμετωπίζοντας αντιπάλους και δυσκολίες για να αφήσει μια διαχρονική κληρονομιά. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 17/8 (22:00)!

