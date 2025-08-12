search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
12.08.2025

Συναρπαστική «Clicquot: Η Γυναίκα πίσω από το Μύθο» στη Sunday Premiere της Nova!

12.08.2025
Widow Clicquot_Photo 1

Τη δραματική ταινία «Widow Clicquot» («Clicquot: Η Γυναίκα πίσω από το Μύθο», 2023, διάρκειας 90’) με τους Sam Riley, Haley Bennett, Tom Sturridge σε σκηνοθεσία του Thomas Napper θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 17 Αυγούστου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Στα τέλη του 18ου αιώνα, μια νεαρή χήρα αψηφά τις κοινωνικές επιταγές για να σώσει την επιχείρηση σαμπάνιας του άντρα της, αντιμετωπίζοντας αντιπάλους και δυσκολίες για να αφήσει μια διαχρονική κληρονομιά. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 17/8 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

