Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Έξαλλος σε παράσταση στα Χανιά – «Απηυδήσαμε ένας θίασος ολόκληρος, ντροπή τους (Video)

Πλήθος πολιτών συγκέντρωσε τη Δευτέρα (11/8) η παράσταση «Ο θάνατος του εμποράκου» με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά.

Κάποιοι νεαροί, ωστόσο, οι οποίοι βρίσκονταν έξω από τον χώρο του θεάτρου, αποφάσισαν ευθαρσώς να δώσουν δικό τους «χρώμα» στην παράσταση.

Στην κορύφωση του δράματος κι ενώ ο πρωταγωνιστής βρισκόταν στη μέση μονόλογου, άρχισαν να φωνάζουν δυνατά και να αφήνουν άναρθρες κραυγές, κόβοντας τον ειρμό των ηθοποιών.

Σύμφωνα, μάλιστα, με καταγγελίες θεατών στο zarpanews.gr, οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που δεν ήταν μόνο αποπροσανατολιστικές για τον θίασο, αλλά και ενοχλητικές για το κοινό που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει την παράσταση.

«Αν θέλετε να έχετε φεστιβάλ εδώ και να βλέπετε παραστάσεις, και να βοηθάτε κι εμάς να προσφέρουμε το 100% από αυτό που μπορούμε, πρέπει να πείσετε τον δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν απ’ έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν απ’ έξω. Ντροπή τους. Ειλικρινά λυπάμαι που κάνω αυτή την κατάθεση, αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας θίασος ολόκληρος. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε» είπε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εμφανώς εκνευρισμένος, κατά τη λήξη της παράστασης.

