Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Νέα ρεκόρ κερδών και πωλήσεων, με δυναμική προοπτική για το 2025

Σημαντική αύξηση τόσο στα κέρδη όσο και στις πωλήσεις της παρουσιάζει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεχίζοντας να εδραιώνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, το 2024. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έκλεισε τη χρήση με καθαρά κέρδη ύψους 49,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 33% σε σχέση με τα 37,5 εκατ. ευρώ του 2023.

Εντυπωσιακή ήταν και η εξέλιξη των κερδών προ φόρων, που ανήλθαν στα 66,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 37%. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας άγγιξε τα 480,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 6%, φτάνοντας τα 333,5 εκατ. ευρώ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, παρά το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η βελτιωμένη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων.

Τα διαθέσιμα στο ταμείο ανήλθαν σε 121,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 169,7 εκατ. ευρώ, προσφέροντας στην εταιρεία ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Η διοίκηση, υπό την ηγεσία του CEO Sebastian Sanchez, παραμένει αισιόδοξη για το 2025, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των μαρκών της, την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και τη διεύρυνση της ελληνικής αγοράς ζύθου. Παράλληλα, δίνεται βαρύτητα στην επένδυση σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η συμμετοχή στο Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης (ΣΣΕΔ) αναμένεται να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας μέσω της προώθησης της ανακύκλωσης συσκευασιών.

Το 2024, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πρότεινε μέρισμα 43,81 εκατ. ευρώ προς τη μητρική της εταιρεία Heineken, αυξημένο κατά 20% από το μέρισμα του 2023 που ήταν 36,55 εκατ. ευρώ. Η σχέση αυτή αναδεικνύει τη σημαντική οικονομική συνεισφορά της ελληνικής θυγατρικής στα κέρδη του διεθνούς ομίλου.

Παρά την επιτυχημένη πορεία, η Heineken αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω δικαστικών διεκδικήσεων από ανταγωνιστικές ζυθοποιίες της Ελλάδας, όπως η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (Βεργίνα) και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Οι ανταγωνιστές διεκδικούν αποζημιώσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ, κατηγορώντας την Αθηναϊκή Ζυθοποιία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.

Η κρίσιμη εκδίκαση αναμένεται τον Νοέμβριο του 2025 στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ, ενώ εκκρεμεί και η απόφαση του Ολλανδικού Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με ζητήματα δικαιοδοσίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον των διεκδικήσεων.

Προβλέψεις και στρατηγική για το 2025

Η διοίκηση διατηρεί την αισιοδοξία της για τη διατήρηση της κερδοφορίας και τη διεύρυνση των εργασιών, με βασικούς άξονες την ενδυνάμωση των μαρκών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τις επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διαχείριση ρευστότητας και πιστωτικού κινδύνου, ενώ η συμμετοχή στο ΣΣΕΔ θα συμβάλει στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της εταιρείας.

Ωστόσο, οι ελεγκτές της Deloitte εξέφρασαν γνώμη με επιφύλαξη για τις οικονομικές καταστάσεις του 2024, λόγω αβεβαιοτήτων γύρω από πιθανές πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν τις χρήσεις 2021-2024 και βρίσκονται υπό φορολογικό έλεγχο. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά αυτή την εξέλιξη, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα και ανάπτυξη της εταιρείας εντός του 2025.

