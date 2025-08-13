search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 01:50
13.08.2025 01:03

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μαίνεται ο πύρινος όλεθρος που ξεκίνησε από τον Άγιο Γεώργιο

13.08.2025 01:03
prevezanews
Prevezanews

Χωρός τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα, καθώς η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Γεώργιο καίει ανεξέλεγκτη από τις πρωινές ώρες, κάνοντας στάχτη ότι βρεθεί στον δρόμο της.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί και επεκτάθηκε σύντομα καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν εξαιρετικά ισχνές, με μόνο τρία ελικόπτερα να κάνουν – καθυστερημένα – εναέριες ρίψεις.

Κάηκαν σπίτια

Πολλά σπίτια έχουν γίνει στάχτη, με τους οργισμένους κατοίκους τους να καταγγέλλουν με δάκρυα στα μάτια την αδράνεια των αρχών.

Συναγερμός έχει χτυπήσει στις γύρω περιοχές με απανωτά μηνύματα του 112 που καλούν τους πολίτες σε Φιλιππιάδα, Θεσπρωτικό και άλλες περιοχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

1 / 3