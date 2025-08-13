search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:39
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 09:49

Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

13.08.2025 09:49
nosokomeio rethmynoy new

Αλλεπάλληλες είναι οι καταγγελίες για ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)  νησιών και περιοχών της Περιφέρειας ενώ η τουριστική κίνηση είναι στην κορύφωσή της και οι παραθεριστικοί προορισμοί γεμάτοι κόσμο.

Tελευταίο κρούσμα; Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου καταγγέλλει ότι η μοναδική παιδοψυχίατρος που υπήρχε μέχρι πρότινος σε ολόκληρη τη δυτική Κρήτη παραιτήθηκε από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. 

«Η συνάδελφος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά από μια πρωτοφανή επιχείρηση σωματικής και ψυχικής της εξόντωσης απ’ την πλευρά της 7ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, μέσα στα πλαίσια φυσικά της γνωστής επιχείρησης ψυχιατρικής απορρύθμισης του Υπουργείου Υγείας, που έχει φέρει στα πρόθυρα της πλήρους διάλυσης το σύνολο του ψυχιατρικού τομέα στο ΕΣΥ.

Μένουν έτσι «ορφανά» χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στη συνέχεια της ζωής τους», σημειώνουν οι γιατροί Ρεθύμνου στην ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου είναι μόνιμα υπερπλήρης, με δύο ψυχιάτρους και λιγοστό προσωπικό.

Παράλληλα, και άλλες του νοσηλευτικού ιδρύματος λειτουργούν ως επί το πλείστον με μετακινήσεις από άλλες περιοχές της Κρήτης.

«Μετακινήσεις λοιπόν από το Βενιζέλειο για να καλυφθούν κάποια κενά στις εφημερίες της χειρουργικής κλινικής.

Ειδικευόμενοι σε παράταση θα αναλάβουν ρόλο ειδικών και μάλιστα σε άλλο νοσοκομείο; Οι αγροτικοί γιατροί από την άλλη δεν προλαβαίνουν να ορκιστούν και βρίσκονται στο ΤΕΠ (σ.σ Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) του νοσοκομείου για εφημερίες προσπαθώντας να καταλάβουν από πού τους ήρθε.

Εξακολουθούν φυσικά οι εφημερίες του ΤΕΠ να βρίσκονται στον αέρα και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο πια να βρεθεί κάποιος αγροτικός μόνος του στην εφημερία η με ειδικό που δεν είναι επαρκής για το τμήμα επειγόντων», σημειώνει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου.

Διαβάστε επίσης

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τη δυνατότητα που δίνεται σε ιδιώτες γιατρούς να συνεργάζονται με το ΕΣΥ

Διατροφή: Το «λάθος» στις διακοπές που «μπλοκάρει» τον μεταβολισμό

Εργαζόμενοι «Ευαγγελισμού» κατά Άδωνη: «Για γέλια και για κλάματα ο υπουργός Εμπορίου Υγείας – Κωμικοτραγική συμπεριφορά και μαύρη προπαγάνδα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_achaia_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας (photos)

odigisi-aeras
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι πρέπει να προσέχετε όταν οδηγείτε με αέρα

mpakas-fotia-new
MEDIA

Φωτιά στην Πρέβεζα: «Λύγισε» ο Γρηγόρης Μπάκας στον αέρα του ΑΝΤ1 – «Η κατάσταση είναι τραγική, κάνουμε τον σταυρό μας» (Video)

nosokomeio patron new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για φωτιές: Πώς λειτουργούν νοσοκομεία και κέντρα υγείας στις πυρόπληκτες περιοχές

falaina new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανακαλύφθηκε μια προϊστορική φάλαινα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:39
fotia_achaia_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας (photos)

odigisi-aeras
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι πρέπει να προσέχετε όταν οδηγείτε με αέρα

mpakas-fotia-new
MEDIA

Φωτιά στην Πρέβεζα: «Λύγισε» ο Γρηγόρης Μπάκας στον αέρα του ΑΝΤ1 – «Η κατάσταση είναι τραγική, κάνουμε τον σταυρό μας» (Video)

1 / 3