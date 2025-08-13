Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

Αλλεπάλληλες είναι οι καταγγελίες για ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) νησιών και περιοχών της Περιφέρειας ενώ η τουριστική κίνηση είναι στην κορύφωσή της και οι παραθεριστικοί προορισμοί γεμάτοι κόσμο.

Tελευταίο κρούσμα; Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου καταγγέλλει ότι η μοναδική παιδοψυχίατρος που υπήρχε μέχρι πρότινος σε ολόκληρη τη δυτική Κρήτη παραιτήθηκε από το νοσοκομείο Ρεθύμνου.

«Η συνάδελφος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά από μια πρωτοφανή επιχείρηση σωματικής και ψυχικής της εξόντωσης απ’ την πλευρά της 7ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, μέσα στα πλαίσια φυσικά της γνωστής επιχείρησης ψυχιατρικής απορρύθμισης του Υπουργείου Υγείας, που έχει φέρει στα πρόθυρα της πλήρους διάλυσης το σύνολο του ψυχιατρικού τομέα στο ΕΣΥ.

Μένουν έτσι «ορφανά» χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στη συνέχεια της ζωής τους», σημειώνουν οι γιατροί Ρεθύμνου στην ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου είναι μόνιμα υπερπλήρης, με δύο ψυχιάτρους και λιγοστό προσωπικό.

Παράλληλα, και άλλες του νοσηλευτικού ιδρύματος λειτουργούν ως επί το πλείστον με μετακινήσεις από άλλες περιοχές της Κρήτης.

«Μετακινήσεις λοιπόν από το Βενιζέλειο για να καλυφθούν κάποια κενά στις εφημερίες της χειρουργικής κλινικής.

Ειδικευόμενοι σε παράταση θα αναλάβουν ρόλο ειδικών και μάλιστα σε άλλο νοσοκομείο; Οι αγροτικοί γιατροί από την άλλη δεν προλαβαίνουν να ορκιστούν και βρίσκονται στο ΤΕΠ (σ.σ Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) του νοσοκομείου για εφημερίες προσπαθώντας να καταλάβουν από πού τους ήρθε.

Εξακολουθούν φυσικά οι εφημερίες του ΤΕΠ να βρίσκονται στον αέρα και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο πια να βρεθεί κάποιος αγροτικός μόνος του στην εφημερία η με ειδικό που δεν είναι επαρκής για το τμήμα επειγόντων», σημειώνει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου.

