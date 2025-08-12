search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:50
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 18:09

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τη δυνατότητα που δίνεται σε ιδιώτες γιατρούς να συνεργάζονται με το ΕΣΥ

12.08.2025 18:09
giatroi_pixabay
@pixabay

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτήθηκε σήμερα, 12 Αυγούστου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, που δίνει την δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να συνεργάζονται με νοσοκομεία και φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ανάμεσα στα άλλα, ιδιώτες γιατροί θα μπορούν, με βάση τις συμβάσεις που θα συνάπτουν, να συμμετέχουν στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις πέραν του τακτικού ωραρίου και χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις.

Οι γιατροί που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις -οι οποίες εγκρίνονται από την διοίκηση του νοσοκομείου- θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής όπου θέλουν να εργαστούν, να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας σε ισχύ, και να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

Αναλυτικά τι προβλέπει η ΚΥΑ:

6ΔΧΨ465ΦΥΟ-Ν9ΕΛήψη

Διαβάστε επίσης:

Δούκας: Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα μέτρα κατά των ναρκωτικών – «Χειρότερη από ποτέ η κατάσταση»

Κίνημα Δημοκρατίας: «Μητσοτάκης – νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»

Ανδρουλάκης: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VladimirPutinKimJongUn
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης

xios
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα

impiza-giot (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

karalis-mondo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πέταξε» στα 6,02μ. ο Καραλής και κατέκτησε τη 2η θέση στη Βουδαπέστη – «Μυθικός» Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ.

alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:50
VladimirPutinKimJongUn
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης

xios
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα

impiza-giot (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

1 / 3