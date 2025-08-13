Βίντεο σοκ: Ελέφαντας καταδίωξε και ποδοπάτησε τουρίστα που πήγε να βγάλει σέλφι

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στη νοτιοδυτική Ινδία, όταν τουρίστας επιχείρησε να βγάλει σέλφι με ελέφαντα σε απαγορευμένη δασική περιοχή κοντά σε ναό.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα, ο ελέφαντας έτρωγε καρότα στην άκρη του δρόμου όταν τον πλησίασε ο τουρίστας και αναστάτωσε το ζώο με το φλας της κάμερας.

Ο ελέφαντας καταδίωξε τον τουρίστα στον δρόμο και τον ποδοπάτησε, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο 40χρονος R. Basavaraju επέζησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 230 ευρώ και υποχρεώθηκε να γυρίσει βίντεο στο οποίο θα ομολογεί το λάθος του.

Ο αυτόπτης μάρτυρας και το Δασαρχείο προειδοποίησαν ότι τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλούν επικίνδυνη και απρόβλεπτη συμπεριφορά στα ζώα.

«Αυτό το περιστατικό αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση να ακολουθούμε τους κανόνες των καταφυγίων άγριας ζωής και να αφήνουμε τις εκπαιδευμένες αρχές, όχι τους πεζοπόρους, να χειρίζονται καταστάσεις σαν κι αυτή», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης.

Η Ινδία φιλοξενεί περίπου 30.000 άγριους ελέφαντες, τον μεγαλύτερο πληθυσμό παγκοσμίως.

