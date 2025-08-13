search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 09:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 08:20

Βίντεο σοκ: Ελέφαντας καταδίωξε και ποδοπάτησε τουρίστα που πήγε να βγάλει σέλφι

13.08.2025 08:20
elephantes-new

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στη νοτιοδυτική Ινδία, όταν τουρίστας επιχείρησε να βγάλει σέλφι με ελέφαντα σε απαγορευμένη δασική περιοχή κοντά σε ναό.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα, ο ελέφαντας έτρωγε καρότα στην άκρη του δρόμου όταν τον πλησίασε ο τουρίστας και αναστάτωσε το ζώο με το φλας της κάμερας.

Ο ελέφαντας καταδίωξε τον τουρίστα στον δρόμο και τον ποδοπάτησε, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο 40χρονος R. Basavaraju επέζησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 230 ευρώ και υποχρεώθηκε να γυρίσει βίντεο στο οποίο θα ομολογεί το λάθος του.

Ο αυτόπτης μάρτυρας και το Δασαρχείο προειδοποίησαν ότι τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλούν επικίνδυνη και απρόβλεπτη συμπεριφορά στα ζώα.

«Αυτό το περιστατικό αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση να ακολουθούμε τους κανόνες των καταφυγίων άγριας ζωής και να αφήνουμε τις εκπαιδευμένες αρχές, όχι τους πεζοπόρους, να χειρίζονται καταστάσεις σαν κι αυτή», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης.

Η Ινδία φιλοξενεί περίπου 30.000 άγριους ελέφαντες, τον μεγαλύτερο πληθυσμό παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης

Ουκρανία: Φωτιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
leonardo-dicaprio-new
LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αστυνομικοί δεν τον αναγνώρισαν και τον σταμάτησαν για έλεγχο

champions-league-monaho
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδόσφαιρο: Αυτά είναι τα ζευγάρια των play offs του Champions League

skylos1
ΕΛΛΑΔΑ

«Λύστε τα πριν φύγετε» – Έκκληση για τα πυρόπληκτα ζώα

pagni_0402_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Απέδρασε από το ψυχιατρείο, έκλεψε αυτοκίνητο και εντοπίστηκε στο χωριό του

fotia albanoia new
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Ευρώπη: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί λόγω των πυρκαγιών και του καύσωνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα αγωνίας λόγω φωτιάς σε πολλά μέτωπα: – Καίγονται Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος - Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Πυρκαγιά τα ξημερώματα στα Μέγαρα και στην Κεφαλονιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 09:43
leonardo-dicaprio-new
LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αστυνομικοί δεν τον αναγνώρισαν και τον σταμάτησαν για έλεγχο

champions-league-monaho
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδόσφαιρο: Αυτά είναι τα ζευγάρια των play offs του Champions League

skylos1
ΕΛΛΑΔΑ

«Λύστε τα πριν φύγετε» – Έκκληση για τα πυρόπληκτα ζώα

1 / 3