Αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις για ρυθμιζόμενες οφειλές προς το Δημόσιο αναδρομικά από τον Απρίλιο

Νέο καθεστώς αναστολής ποινικών διώξεων για όσους χρωστούν στο Δημόσιο και εντάσσονται σε ρύθμιση ή σε αναστολή είσπραξης οφειλών, εισάγει η ΑΑΔΕ.

Το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται αναδρομικά από τις 11 Απριλίου 2025, έχει στόχο να ενισχύσει τα κίνητρα για τακτοποίηση οφειλών, αλλά και να προσφέρει σαφείς διαδικασίες για την αποφυγή ποινικών διώξεων όσο διαρκεί η ρύθμιση. Η ΑΑΔΕ επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να συνδυάσει την είσπραξη των δημοσίων εσόδων με την ευελιξία που χρειάζονται οι φορολογούμενοι για την εξόφληση των χρεών τους.

Η εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζει αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση των οφειλών, είτε πριν υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης είτε μετά την άσκησή της. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης ή λήξης της αναστολής είσπραξης, η ενημέρωση πρέπει να γίνεται αμέσως, ώστε να επανέρχεται η ποινική διαδικασία, με τον πίνακα χρεών να περιλαμβάνει τόσο τα ανεξόφλητα όσο και τα ήδη καταβληθέντα ποσά, για τα οποία έχει ήδη διαπραχθεί το ποινικό αδίκημα.

Το νέο καθεστώς διευρύνει τους λόγους αναστολής ποινικής δίωξης και αναβολής εκτέλεσης ποινής, ενώ παρέχει σαφείς οδηγίες για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τις φορολογικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι οδηγίες ορίζουν ότι:

Δεν θα υποβάλλονται αιτήσεις ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους όσο οι οφειλές υπάγονται σε ρύθμιση ή αναστολή είσπραξης.

Σε περιπτώσεις που το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή αναστολή είσπραξης, οι αιτήσεις ποινικής δίωξης αποστέλλονται κανονικά στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τον Εισαγγελέα σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης και οι οφειλές τεθούν σε ρύθμιση.

Άμεση ενημέρωση απαιτείται επίσης σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης ή λήξης της αναστολής είσπραξης, ώστε να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία χωρίς καθυστερήσεις.

Το νέο πλαίσιο επιτρέπει πλέον την αναστολή ποινικής δίωξης όχι μόνο λόγω υπαγωγής σε ρύθμιση, αλλά και λόγω αναστολής είσπραξης. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά η τμηματική καταβολή οφειλών αναγνωρίζεται ως λόγος μη υποβολής αίτησης ποινικής δίωξης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η μέριμνα αυτή δημιουργεί ένα πιο προβλέψιμο πλαίσιο για φορολογούμενους και διοίκηση, ενώ παράλληλα δεν αλλοιώνει τη φύση του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο ή τρίτους.

Η ΑΑΔΕ, μέσα από τις νέες διαδικασίες, επιδιώκει να συνδέσει στενά τη ρύθμιση οφειλών με την αναστολή ποινικών διώξεων, προσφέροντας έτσι ένα εργαλείο διαχείρισης χρεών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φορολογούμενων. Η αναδρομική εφαρμογή του μέτρου από τον Απρίλιο του 2025 επιτρέπει σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις να επωφεληθούν, ενώ η σαφής καθοδήγηση για τη διαχείριση των αιτήσεων ποινικής δίωξης αυξάνει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να δημιουργήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη είσπραξης των δημοσίων εσόδων και την προστασία των οφειλετών που επιλέγουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ το νέο πλαίσιο παρέχει στους υπαλλήλους σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου και στις περιπτώσεις που προκύπτουν μεταβολές στην κατάσταση των ρυθμίσεων. Πρόκειται για ένα βήμα προς τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τη μείωση των εκκρεμοτήτων στη φορολογική διαδικασία.

