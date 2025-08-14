ΣΥΡΙΖΑ: Στη ΔΕΘ ως «μικρό» κόμμα, 12 χρόνια μετά – Τα στοιχήματα Φάμελλου με φόντο τις κινήσεις Τσίπρα

Με το βλέμμα στη ΔΕΘ, για πολλούς λόγους, τελεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα μπει σε τροχιά προετοιμασίας αμέσως μετά τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου.

Θα είναι η πρώτη φορά, έπειτα από πολλά χρόνια, που το κόμμα ανεβαίνει στην έκθεση ως «μικρό» κόμμα, και δημοσκοπικά αλλά και θεσμικά.

Αυτό έχει ουσιαστικά να συμβεί από το 2011, καθώς το 2012 η εκτίναξη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου τον έφερε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περνώντας στη συνέχεια το 2015 στην κυβέρνηση, και μετά, το 2019, ξανά στην αξιωματική αντιπολίτευση, έως και το τέλος περίπου του 2024.

Η απώλεια όμως της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη δεύτερη διάσπαση στο συνέδριο του περασμένου Νοεμβρίου και την αποχώρηση Κασσελάκη, τον «έριξε» στα χαμηλά, αφού απώλεσε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον βαθμό που η «φυγή» βουλευτών του στέρησε αυτή τη θέση. Γεγονός που είχε και θεσμική και πολιτική σημασία, δεδομένου ότι τη θέση αυτή κατέλαβαν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον να μετατοπίζεται πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος στα πρώτα βήματα της ηγεσίας του έθεσε ως κεντρικό πρόταγμα την ανάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θεσμικά, και όχι μόνο πολιτικά, κάτι που όμως δεν ευοδώθηκε τους μήνες που ακολούθησαν και αποδείχτηκε μάλλον δύσκολος στόχος.

Σταδιακά ο ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από αυτήν την εξέλιξη έπεσε και δημοσκοπικά, παρά τις προσπάθειες της νέας ηγεσίας Φάμελλου να συμμαζέψει το κόμμα και να δώσει μια εικόνα πιο συνεκτική και συγκροτημένη, αλλά και πιο κοντινή στην εικόνα του κόμματος πριν από τις διασπάσεις του 2023 και του 2024.

Αν το 2024 καταγράφηκε στις ευρωεκλογές στο μικρομεσαίο ποσοστό του 14,9%, δείχνοντας πτωτικές τάσεις από τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, το 2025 παγιώθηκε σε ποσοστά όπως το 5% και το 8% στην καλύτερη περίπτωση, θυμίζοντας τις εποχές προ κρίσης.

Παρά ταύτα, ακόμη και πέρυσι τον Σεπτέμβριο, εν μέσω εσωκομματικής τρικυμίας, με το κενό ηγεσίας που είχε δημιουργηθεί λόγω της αποπομπής Κασσελάκη από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση της Κ.Ε., ο ΣΥΡΙΖΑ είχε παρουσία στη ΔΕΘ ως αξιωματική αντιπολίτευση, υπό τον Νίκο Παππά, πρόεδρο τότε της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ ως αξιωματική αντιπολίτευση και το 2023, από τον Σωκράτη Φάμελλο, με την ιδιότητα του προέδρου της Κ.Ο.

Στοιχήματα της νέας σεζόν

Τώρα, ο Φάμελλος «επιστρέφει» στη ΔΕΘ ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεν, αλλά χωρίς τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι που αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα: ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει το «παρών» στη Θεσσαλονίκη μεσοβδόμαδα, με ομιλία Φάμελλου σε κομματική εκδήλωση την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, και όχι το Σαββατοκύριακο, αφού αυτά είναι μοιρασμένα, το ένα στον πρωθυπουργό και το άλλο στην αξιωματική αντιπολίτευση, εν προκειμένω στο ΠΑΣΟΚ.

Το στοίχημα του Σωκράτη Φάμελλου τώρα, έστω και από αυτήν τη θέση, είναι να κάνει μια δυναμική εκκίνηση για τη νέα πολιτική σεζόν, όπου εκτιμάται ότι θα ανοίξει η κούρσα των πολιτικών εξελίξεων, έστω και μακρόσυρτων – με την έννοια ότι το προφίλ του πρωθυπουργού δείχνει να έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη συσσώρευση σκανδάλων με αποκορύφωμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η κατάσταση της κυβέρνησης συνολικά δεν δείχνει εύκολα ανατάξιμη, παρόλο που δεν υπάρχει ισχυρός πολιτικός αντίπαλος. Ο Σωκράτης Φάμελλος και από του βήματος της ΔΕΘ, σε κάθε περίπτωση, θα επαναλάβει το αίτημα για εκλογές.

Σαφώς, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για να υπενθυμίσει την παρουσία της και θα επιχειρήσει να συντηρήσει τον ρυθμό των αντιπολιτευτικών της παρεμβάσεων και για το υπόλοιπο του Αυγούστου, καθώς στόχος είναι στις πρώτες δημοσκοπήσεις της νέας περιόδου να καταγράψει ανοδική τάση, με αφετηρία τα ποσοστά με τα οποία έκλεισε η δημοσκοπική σεζόν τον Ιούλιο (5% – 8%) και να αποφύγει τα νέα «καρδιοχτύπια» για το αν παίζεται η είσοδός του στη Βουλή στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να διατηρήσει και τη συνοχή του κόμματος και να αποφύγει διαλυτικά φαινόμενα.

Ο οδικός χάρτης της ΔΕΘ

Ήδη από την Κουμουνδούρου έχουν διαμορφώσει έναν «πρωτόλειο» χάρτη για το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν στη ΔΕΘ, αν και αυτός θα ενισχυθεί με περιεχόμενο (προτάσεις, αιτήματα, θέσεις κ.λπ.) μετά και τις επαφές με φορείς προς το τέλος του μήνα και τις περιοδείες Φάμελλου αρχές Σεπτέμβρη στην Κεντρική Μακεδονία.

Προς το παρόν, πέραν των βασικών προγραμματικών αξόνων, από την Κουμουνδούρου τονίζουν ότι θα επιμείνουν σε τρία βασικά ζητήματα, τα οποία έχουν καταθέσει και ως προτάσεις νόμου στη Βουλή, δηλαδή:

– Αντιμετώπιση της ακρίβειας με βασικό μέτρο τη μείωση – και σε κάποια αγαθά ακόμα και μηδενισμό – του ΦΠΑ.

– Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους Δημόσιους Υπαλλήλους.

– Επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους.

Παράλληλα, θα επαναλάβει τις προτάσεις του για την αγροτική πολιτική, το σπάσιμο του τραπεζικού καρτέλ, την ενέργεια, κ.ο.κ.

Τα παραπάνω αποτελούν τη βάση των όσων θα πει ο Σωκράτης Φάμελλος την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, ωστόσο νωρίτερα, το Σάββατο της 6ης Σεπτεμβρίου, ημέρα της παρουσίας του πρωθυπουργού στην έκθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει και κινηματικό «παρών» στη διαδήλωση των συνδικάτων.

Σε «κινούμενη άμμο»

Πέραν του προγραμματικού σκέλους της παρουσίας στη ΔΕΘ έχει ενδιαφέρον και ποια στάση θα τηρήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις και ιδίως απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επίσης θα καταγράψει την «πρωτιά» της παρουσίας του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ. Είναι με ερωτηματικό αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα επαναλάβει τις κατά καιρούς αιχμές περί «ταγκό» με την κυβέρνηση ή όχι.

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί της δείχνει να έχει εξομαλυνθεί καθώς έχει περάσει σε νέα φάση, αυτή της από μηνών εξαγγελλόμενης συνεργασίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Μετά την κατάθεση κοινή πρότασης για τη σύσταση Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολούθησε στα τέλη Ιουλίου το κοινό αίτημα των δύο Κοινοβουλευτικών Ομάδων για ονομαστική ψηφοφορία σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τα πανεπιστήμια. Πιθανόν να υπάρξει και συνέχεια σε αυτό το επίπεδο, και αναμένεται με ενδιαφέρον τι θα φέρει η νέα σεζόν, όσον αφορά τυχόν και πιο στενή συνεργασία, πάντως η Νέα Αριστερά ετοιμάζεται για το προγραμματικό συνέδριο στις αρχές Οκτωβρίου.

Πάντως, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά κι ευθύγραμμα, αλλά μάλλον περίπλοκα. Ο Σωκράτης Φάμελλος πατά σε ασταθές έδαφος, διότι δεν έχει να μετρήσει μόνο τις κινήσεις πολιτικών αντιπάλων και δυνητικών συμμάχων αλλά κι εκείνες του Αλέξη Τσίπρα.

Τσίπρας: Το rebranding συνεχίζεται

Η επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να προχωρήσει σε μια επιχείρηση αναμόρφωσης του πολιτικού του προφίλ, η οποία εκδηλώνεται πιο εμφατικά τους τελευταίους μήνες, έχει τροφοδοτήσει εκτιμήσεις και σενάρια περί επανόδου του στην πολιτική. Και μάλιστα όχι απλώς σε ρόλο εγγυητή της ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς, όπως λεγόταν μέχρι ένα χρονικό σημείο, αλλά με νέο, δικό του πολιτικό φορέα. Σενάρια που τον τελευταίο καιρό ενισχύονται και από πληροφορίες που διακινούν συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα αν και από το στενό του περιβάλλον δεν επιβεβαιώνουν, για ευνόητους λόγους. Το μόνο που επιβεβαιώνουν αυτή τη στιγμή από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού είναι πως ετοιμάζει το βιβλίο του στο οποίο, μεταξύ άλλων, θα ανασυνθέτει την ταραχώδη περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Το εν λόγω βιβλίο, πάντως, από πολλούς θεωρείται προετοιμασία της επόμενης κίνησής του, που θα είναι η παρουσίαση του νέου κόμματος, με τα σενάρια για τον χρόνο που θα γίνει αυτό να διαφέρουν – άλλοι λένε για τα μέσα του φθινοπώρου, άλλοι για το τέλος του χρόνου κι άλλοι για τις αρχές του επόμενου.

Η είδηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι μεταξύ των ομιλητών στο συνέδριο του «Economist» στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα παραμονή της παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ (στις 5 Σεπτεμβρίου αναμένεται η παρέμβαση Τσίπρα, και στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη), τροφοδοτεί εκ νέου τα σενάρια για το νέο κόμμα, με πολλούς να εκτιμούν ότι η ώρα πλησιάζει.

Σε κάθε περίπτωση, η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του «Economist» με θέμα την οικονομία του 2030 φαίνεται να έχει προκαλέσει νευρικότητα στο Μαξίμου, το οποίο, ανεξαρτήτως των όσων απαξιωτικών λέει δημόσια για τον Αλέξη Τσίπρα, αντιλαμβάνεται ότι τυχόν επιστροφή του (και δη σε μια φάση δύσκολη για την κυβέρνηση) μπορεί να ανατρέψει τις δυναμικές που υπάρχουν σήμερα στην αντιπολίτευση. Ειδικά αν ο πρώην πρωθυπουργός, εφόσον επιστρέψει στον πολιτικό στίβο, καταφέρει να πετύχει μια συγκέντρωση δυνάμεων σε επίπεδο βάσης και ψηφοφόρων από τα αριστερά έως το Κέντρο. Σε σχέση με το «φόκους» και προς το Κέντρο, ένα δείγμα γραφής έδωσε πρόσφατα, με την αναφορά πως «πρέπει να αγωνιστούμε όχι για έναν δημοκρατικό σοσιαλισμό, αλλά για έναν δημοκρατικό καπιταλισμό». Προς το παρόν οι παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα, με τη σκληρή κριτική έως και επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, πολιτικά τουλάχιστον, υπενθυμίζουν το δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα, το οποίο κυριάρχησε από το 2016 έως τα μέσα του 2023.

Πιθανόν, η επικείμενη παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού να προκαλεί αμηχανία και στον Νίκο Ανδρουλάκη, αφού η εικόνα που έχει διαμορφωθεί είναι ότι ανάγκη για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού δημιουργεί και η δική του αδυναμία να καταστήσει το ΠΑΣΟΚ ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο.

Ωστόσο, αποτελεί «πονοκέφαλο» για τον Σωκράτη Φάμελλο στον βαθμό που τα σενάρια θα αποκτήσουν νέα ορμή στην αρχή αυτής της πολιτικής σεζόν, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις εντυπώσεις που θα διαμορφωθούν για τον ΣΥΡΙΖΑ.

