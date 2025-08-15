search
LIFESTYLE

15.08.2025 12:48

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για Μαζωνάκη: «Το να ζητάς βοήθεια για την ψυχική σου υγεία δεν είναι αδυναμία, είναι πράξη θάρρους»

Την έντονη δυσαρέσκειά της αναφορικά με τον τρόπο που κάποιοι τοποθετούνται στην είδηση της εισαγωγής του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρικό νοσοκομείο εξέφρασε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, επισημαίνοντας ότι η ψυχική υγεία δεν θα έπρεπε να αποτελεί θέμα «κουτσομπολιού», αλλά ακόμα έναν λόγο για ενσυναίσθηση και στήριξη σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Έχοντας αναφερθεί και η ίδια κατά το παρελθόν στη δική της μάχη με ζητήματα ψυχικής υγείας, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου επισήμανε ότι αντί το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε σενάρια για το «πώς» και το «γιατί» που αποτελούν άκρως προσωπικά δεδομένα, θα ήταν καλύτερο να καταστεί σαφές ότι το να ζητά κάποιος βοήθεια για την ψυχική του υγεία δεν είναι αδυναμία, αλλά πράξη δύναμης και θάρρους.

«Η χώρα μας καίγεται, η οικονομία στενεύει, κι εμείς παλεύουμε όλοι να σταθούμε όρθιοι. Κι όμως, βρίσκουμε χρόνο να σχολιάσουμε, να κρίνουμε και να φτιάχνουμε σενάρια για το ποιός “τον έβαλε” ή “γιατί πήγε” στο ψυχιατρείο. Η αλήθεια είναι απλή: όποιος χρειάζεται βοήθεια, την αξίζει – είτε πάει μόνος του, είτε με την υποστήριξη της οικογένειάς του. Το να ζητάς βοήθεια για την ψυχική σου υγεία δεν είναι αδυναμία, είναι πράξη θάρρους. Αντί να ψάχνουμε κουτσομπολιά, ας ψάξουμε τρόπους να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Σήμερα είναι ο Γιώργος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

