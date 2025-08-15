Φωτιά στην Αργολίδα: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρά τραυματίστηκε πυροσβέστης στην Αργολίδα όπου την Παρασκευή (15/8) εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή Πελέη κοντά στο Κρανίδι.
Ο πυροσβέστης έπαιρνε μέρος στην κατάσβεση της φωτιάς κοντά στο Κρανίδι , όταν έπεσε από ύψος σε βράχια της περιοχής Πελέη.
Αμέσως τον ανέσυραν συνάδελφοί του από απόκρημνο μέρος και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με προορισμό το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.
Οι γιατροί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής του, θα κρίνουν αν θα γίνει μεταφορά σε νοσοκομείο της Αργολίδας ή ακόμα και των Αθηνών με αεροδιακομιδή αν χρειαστεί.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.