Φωτιά στην Αργολίδα: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρά τραυματίστηκε πυροσβέστης στην Αργολίδα όπου την Παρασκευή (15/8) εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή Πελέη κοντά στο Κρανίδι.

Ο πυροσβέστης έπαιρνε μέρος στην κατάσβεση της φωτιάς κοντά στο Κρανίδι , όταν έπεσε από ύψος σε βράχια της περιοχής Πελέη.

Αμέσως τον ανέσυραν συνάδελφοί του από απόκρημνο μέρος και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με προορισμό το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.

Οι γιατροί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής του, θα κρίνουν αν θα γίνει μεταφορά σε νοσοκομείο της Αργολίδας ή ακόμα και των Αθηνών με αεροδιακομιδή αν χρειαστεί.