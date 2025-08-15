search
BUSINESS

15.08.2025 08:40

Παράταση έως 25 Σεπτεμβρίου για ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτων Prodea σε Aktor

aktor_generic

Παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025 η προθεσμία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ του ομίλου Prodea και της Aktor για την πώληση χαρτοφυλακίου 39 ακινήτων, συνολικής αξίας περίπου 579,4 εκατ. ευρώ και ετήσιου εισοδήματος από μισθώματα περίπου 40,6 εκατ. ευρώ. Η ανακοίνωση έγινε ταυτόχρονα από τις δύο εταιρείες, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Η Aktor υπενθυμίζει ότι η αρχική δεσμευτική συμφωνία πλαίσιο, υπογεγραμμένη στις 29 Οκτωβρίου 2024, προέβλεπε ολοκλήρωση έως τις 31 Μαΐου 2025, η οποία όμως παρατάθηκε λόγω της πολυπλοκότητας της συναλλαγής και υπόκειται στην πλήρωση συμβατικών αιρέσεων και λοιπών συνήθων εγκρίσεων για παρόμοιες συμφωνίες.

Η Prodea αναφέρει ότι τα μέρη θα ενημερώνουν άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της συναλλαγής, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και υπογραφούν τα οριστικά νομικά κείμενα. Η εταιρεία τονίζει ότι η παρακολούθηση και η γνωστοποίηση των εξελίξεων συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

Αυτή η παράταση δίνει στα δύο μέρη επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες και να διασφαλίσουν ότι η συναλλαγή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες συμβατικές προϋποθέσεις και τα νομικά πλαίσια.

