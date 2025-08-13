Εθνική Ασφαλιστική: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς

Tο πράσινο φως για την απόκτηση του ελέγχου της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς έδωσε h Επιτροπή Ανταγωνισμού, εγκρίνοντας ομόφωνα την σχετική συγκέντρωση.

Στην απόφασή της, η Επιτροπή τονίζει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις ανταγωνιστικές συνθήκες στις σχετικές αγορές, τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν προτίθεται να διανείμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων, γεγονός που περιορίζει πιθανές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της αναλυτικά στοιχεία από είκοσι επιχειρήσεις και αρμόδιους φορείς και κατέληξε πως η εξαγορά δεν θα οδηγήσει σε μονοπωλιακές καταστάσεις ή σε σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στις αγορές ασφαλίσεων ζωής, ζημιών, αντασφαλιστικών υπηρεσιών και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Το επιχειρηματικό πλαίσιο της συμφωνίας

Η Τράπεζα Πειραιώς, μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας, αποκτά μέσω της εξαγοράς τον έλεγχο της Εθνικής Ασφαλιστικής, που λειτουργεί ως ασφαλιστική εταιρεία πολλαπλών κλάδων και ήταν έως σήμερα υπό την ιδιοκτησία του επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital Partners.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται έναντι τιμήματος 600 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το τίμημα αυτό είναι μειωμένο κατά περίπου 10,5% σε σχέση με την προσφορά που είχε υποβάλει η Πειραιώς στις αρχές του 2025.

Η εξαγορά αυτή σηματοδοτεί σημαντική διαφοροποίηση στο επιχειρηματικό μοντέλο της Πειραιώς, ενισχύοντας την ποικιλία των προϊόντων της και αυξάνοντας το μερίδιο των εσόδων από προμήθειες στην οργανική κερδοφορία σε ποσοστό κοντά στο 28%. Το ποσοστό αυτό προσεγγίζει τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και αναμένεται να μετριάσει τις πιέσεις στα έσοδα από τόκους λόγω των μειωμένων επιτοκίων.

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και κεφαλαιακή θέση

Σύμφωνα με την Πειραιώς, η εξαγορά θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5%, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) θα βελτιωθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας το 14% το 2026 και προοδευτικά το 15% έως το 2028.

Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να προβλέπεται περίπου στο 18,5% για το 2025, ενώ έως το 2028 αναμένεται να ξεπεράσει το 20%. Ο δείκτης CET1 διατηρείται σταθερά πάνω από το 13%, διασφαλίζοντας σημαντικό απόθεμα ασφαλείας.

Η πιθανή αναγνώριση της Πειραιώς ως χρηματοοικονομικού ομίλου, με εφαρμογή του λεγόμενου δανέζικου συμβιβασμού, θα μπορούσε να απελευθερώσει επιπλέον κεφάλαια, ενισχύοντας περαιτέρω την ανάπτυξή της και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες εξαγορές στο μέλλον.

Ανακατατάξεις στην τραπεζοασφαλιστική αγορά

Η συμφωνία αυτή αλλάζει το τοπίο της τραπεζοασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα, καθώς η Πειραιώς ενισχύει τη θέση της και διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, καλύπτοντας πλέον πλήρως τις τραπεζικές, ασφαλιστικές και επενδυτικές ανάγκες.

Με το σύνολο ενεργητικού της Εθνικής Ασφαλιστικής να ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και τα ίδια κεφάλαια να φτάνουν τα 400 εκατομμύρια το 2023, η εξαγορά αποτελεί στρατηγικό βήμα για την Πειραιώς, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει την οργανική κερδοφορία της μέσω νέων πηγών εσόδων και να διασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική αγορά.

