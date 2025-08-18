search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025
BUSINESS

18.08.2025 08:20

Ενεργητικό ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων φτάνει 27,31 δισ. ευρώ με σημαντικές εισροές σε διεθνή ομολογιακά Α/Κ

18.08.2025 08:20
xrimatistirio-234

Κατά 5,19 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων φτάνοντας πλέον στα 27,31 δισ. ευρώ, από 22,120 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους. Από το σύνολο αυτό, τα 22,716 δισ. ευρώ, ήτοι το 83,2%, καλύπτονται από τις θυγατρικές ΑΕΔΑΚ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η αγορά πλησιάζει πλέον τα υψηλά επίπεδα των ετών 2003-2004, όταν το ενεργητικό των αμοιβαίων είχε ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ, υποδηλώνοντας μια σταθερή ανάκαμψη και ενδιαφέρον από επενδυτές.

Οι συνολικές καθαρές εισροές σε όλες τις κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 8 Σεπτεμβρίου 2025 ξεπέρασαν τα 3,546 δισ. ευρώ, με τα διεθνή ομολογιακά να συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος. Συγκεκριμένα, οι καθαρές εισροές στα διεθνή ομολογιακά ξεπέρασαν τα 2,31 δισ. ευρώ, ενώ στα εγχώρια ομολογιακά ανήλθαν περίπου στα 367 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, οι εισροές στα διεθνή ομολογιακά είναι σχεδόν διπλάσιες από το σύνολο όλων των άλλων κατηγοριών μαζί. Η τάση αυτή υποστηρίζεται από τα χαμηλά επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων, που οδηγούν σημαντικό μέρος της ρευστότητας του συστήματος προς τα αμοιβαία κεφάλαια.

Αντιθέτως, η εντυπωσιακή ανάκαμψη της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς, με αποδόσεις πάνω από 200% από τις αρχές του 2009 σε επίπεδο Γενικού Δείκτη χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ανταμοιβές μετόχων, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα εγχώρια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Μέχρι σήμερα, οι καθαρές εισροές στα εγχώρια μετοχικά Α/Κ ανέρχονται σε περίπου 137 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς ΑΕΔΑΚ να ηγείται με καθαρές εισροές περίπου 93,45 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Alpha Asset Management με εισροές 30,24 εκατ. ευρώ.

Η υπερδεκαετής οικονομική κρίση έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επενδυτική επιφυλακτικότητα των Ελλήνων, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκφράζουν αισιοδοξία για μελλοντική ενίσχυση του ενδιαφέροντος και διάχυση ρευστότητας και προς τα εγχώρια μετοχικά Α/Κ. Παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη της αγοράς περιλαμβάνουν την ελλιπή οικονομική παιδεία, αρνητικές εμπειρίες προηγούμενων δεκαετιών, χαμηλά εισοδήματα που τροφοδοτούν κυρίως την κατανάλωση, και δομικά προβλήματα του συστήματος, όπως η έλλειψη φορολογικών κινήτρων για συμμετοχή στο δεύτερο ή τρίτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού.

Στα ETF, οι καθαρές εισροές στο FTSE Athex Large Cap της Alpha ΑΕΔΑΚ ανέρχονται περίπου σε 2,51 εκατ. ευρώ. Ξεχωρίζουν επίσης τα μεικτά μετοχικά με εισροές 234,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον εμφανίζεται και στα ειδικού τύπου Α/Κ, με συνολικές καθαρές εισροές 229,65 εκατ. ευρώ. Την πρωτοκαθεδρία κατέχει η Alpha ΑΕΔΑΚ, συγκεντρώνοντας περίπου 150,8 εκατ. ευρώ μετά από τις εισροές και εκροές, επιβεβαιώνοντας την τάση συγκέντρωσης κεφαλαίων σε αξιόπιστους διαχειριστές.

