ΕΛΛΑΔΑ

18.08.2025 08:24

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου

18.08.2025 08:24
banana_split

Δευτέρα 18 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω και των Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάοζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *
  • Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα
  • Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης *

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 06:43 – Δύση ήλιου: 20:14
🌘 Σελήνη 24.5 ημερών

Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στο Ακρωτήρι με τρεις τραυματίες

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Καιρός: Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες προβλέπει η ΕΜΥ – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

ria_ellinidou_new
LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου: «Κερνάμε και διόδια» – Το viral video στο TikTok

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Σπέτσες: Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου – Υποβλήθηκε μήνυση (Video)

banana_split
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου

MYKONOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση ελικοφόρου στη Μύκονο μετά από ένδειξη για φωτιά

xrimatistirio-234
BUSINESS

Ενεργητικό ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων φτάνει 27,31 δισ. ευρώ με σημαντικές εισροές σε διεθνή ομολογιακά Α/Κ

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

praktoreio_opap_tzoker
ΕΛΛΑΔΑ

Τζόκερ: Δύο υπερυχεροί θα μοιραστούν τα 28.500.000 ευρώ - Τα «χρυσά» νούμερα της κλήρωσης

