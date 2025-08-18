Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου

Δευτέρα 18 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω και των Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάοζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *

Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα

Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης *

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 06:43 – Δύση ήλιου: 20:14

🌘 Σελήνη 24.5 ημερών

