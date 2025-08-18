Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δευτέρα 18 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω και των Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάοζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:43 – Δύση ήλιου: 20:14
🌘 Σελήνη 24.5 ημερών
Διαβάστε επίσης:
Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στο Ακρωτήρι με τρεις τραυματίες
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Καιρός: Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες προβλέπει η ΕΜΥ – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.