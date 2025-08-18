Υπουργείο Πολιτισμού: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025 – Δέκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η έβδομη εβδομάδα εκδηλώσεων, από 18 έως 24 Αυγούστου 2025

Δέκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η έβδομη εβδομάδα εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025» σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε Άρτα, Πάτρα, Θήβα, Ιδαίο Άντρο, Δελφούς, Ζάκυνθο, Χαλκίδα, Κεφαλονιά, Σητεία και Βόλο. Από τις 18 έως και τις 24 Αυγούστου 2025, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές δράσεις, χορό και παραγωγές για παιδιά και εφήβους, που κινούνται γύρω από τον φετινό κεντρικό θεματικό άξονα «Η πρόσληψη του παρελθόντος – Η σήμερον ως αύριον και ως χθες». Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ, με απαραίτητη την προκράτηση θέσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της έβδομης εβδομάδας περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις:

Στις 19 και 20 Αυγούστου, θα παρουσιαστεί η παράσταση Ρόδα στο μαντίλι: Ουρανός απ’ άλλους τόπους, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Σωτήρη Δημητρίου, σε σύλληψη, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία του Περικλή Μουστάκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Τις ίδιες ημέρες, θα παρουσιαστεί η ακροβατική-θεατρική περφόρμανς ΑΙΝΙΓΜΑ: Σφιγξ / Οιδίπους από την ομάδα Κράμα, σε σύλληψη και σκηνοθεσία της Ηλέκτρας Καρτάνου, στο Κάστρο Πάτρας.

Στις 20 και 21 Αυγούστου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, θα παρουσιαστεί η παράσταση Hounds of Μadness από την ομάδα σύγχρονου χορού Πρόσχημα,σε χορογραφία της Μαρίας Κολιοπούλου.

Στις 21 και 22 Αυγούστου, στο σπήλαιο Ιδαίο Άντρο στον Ψηλορείτη, θα φιλοξενηθεί η δράση Περαμάτισμα: Υφαίνοντας τον Μέλλοντα του κόσμου απ’ τον Αόριστο του τόπου, εμπνευσμένη από τη διαχρονική τελετουργία του περαματίσματος στον παραδοσιακό αργαλειό, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Τις ίδιες ημέρες, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση Πατέρας & Γιος: Διάλογος μέσα από την τζαζ – Το βάρος της κληρονομιάς με τους Δημήτρη και Νέστορα Βασιλάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών, καθώς και η παράσταση χορού Κομμάτια γης, σε σύλληψη και χορογραφία της Χριστιάνας Σαρασίδου, στο Μουσείο Ζακύνθου.

Στις 22 και 23 Αυγούστου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα», θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση Τσελεμεντές, σε σκηνοθεσία, δραματουργία και χορογραφία της ομάδας GREINE LINDA (Έλενα Καλαϊτζή, Ίνγκριντ Κουτσουρέλη).

Στις 23 και 24 Αυγούστου, στο Κάστρο Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση Τρεις αδελφές (θα έρθουν καλύτερες μέρες), σε σκηνοθεσία της Ειρήνης Λαμπρινοπούλου. Τις ίδιες ημέρες,στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σητεία, θα φιλοξενηθεί η πρωτότυπη εικαστική εγκατάσταση Εικονογραφία 2.0: Πολιτιστικό Σχέδιο Παράδοσης και Καινοτομίας, σε σύλληψη, παραγωγή, μουσειολογικό σχεδιασμό και εικαστική επιμέλεια χώρου του Οργανισμού Έρευνας, Καινοτομίας και Πολιτισμού LOOX.

Οι εκδηλώσεις της έβδομης εβδομάδας ολοκληρώνονται στις 24 και 25 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, με τη μουσική παράσταση για μικρά και μεγάλα παιδιά Αληθινή ιστορία ή Ταξίδι στο νησί της σελήνης, βασισμένη στο έργο του Λουκιανού Αληθινή ιστορία, από την ομάδα Elephas tiliensis, σε διασκευή, λιμπρέτο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγαρτζίδη και της Δέσποινας Αναστάσογλου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η πολυδιάστατη δράση Στα βήματά τους …127 χρόνια μετά στην Τήνο έως και τις 31/8. Η δράση του Εικονικού Μουσείου Τήνου (ΕΜΤ) είναι αφιερωμένη στη διατήρηση της υφαντικής τέχνης της Τήνου και την αναβίωσή της στο σήμερα με εκθέματα σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας στη Ζαρίφειο Βιοτεχνική Σχολή Τήνου και στο Σχολείο των Ουρσουλινών στα Λουτρά.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων | 18 – 24 Αυγούστου 2025

Θέατρο

Ρόδα στο μαντίλι

Ουρανός απ’ άλλους τόπους

19, 20 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 19.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Κείμενο: Σωτήρης Δημητρίου

Σύλληψη, δραματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία: Περικλής Μουστάκης

Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Μουσική επιμέλεια, διασκευή: Φραγκίσκη Μουστάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Σώλος

Βοηθός ενδυματολόγου: Ζωή Κελέση

Ερμηνεύουν ο Περικλής Μουστάκης, η Δώρα Στυλιανέση, ο Γιώργος Σώλος και η χορεύτρια Ελένη Καστανιώτη

Φωνή off: Περικλής Μουστάκης

ΑΜΚΕ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ

Η παράσταση Ουρανός απ’ άλλους τόπους βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Σωτήρη Δημητρίου, ένα ζωντανό μνημείο γλώσσας με ρωγμές, επιγραφές και αφανή βάθρα. Η κεντρική αφηγήτρια, η Αλέξω, εμφορείται από την ακατανίκητη ανάγκη να μοιραστεί. Ο λόγος ανεβαίνει μέσα της όπως ένα ορμητικό ρεύμα που πρέπει οπωσδήποτε να βρει διέξοδο: σε μια χαράδρα, σε ένα μεγάλο ποτάμι, σε μια θάλασσα, σε έναν ακροατή. Θέλει να ποτίσει, να συμπαρασύρει, να πνίξει.

Στη σκιά του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, η Αλέξω σπάζει αγγεία που κρύβουν μυστικά του παρελθόντος, ανταλλάσσει νομίσματα –κίβδηλα και γνήσια–, παίζει με ειδώλια όπως ένα κορίτσι με τις κούκλες του, φοράει βαρύτιμα κοσμήματα ή γυμνώνεται, ανάβει το καντήλι στις επιτύμβιες στήλες τάφων όπου βρίσκονται θαμμένοι εχθροί, αγαπημένοι – αλλά και η ίδια. Μια τελετουργία ζωής, που γίνεται ομολογία ενοχής, νοσταλγίας και αναγεννητικής καταστροφής, υπό το φως ενός χορεύοντος ήλιου. Οι λέξεις της Αλέξως –θραυσματικές και μαλακές, αστείες ή παράτολμες, αισχρές, γενναιόδωρες, αλλόκοτες, μεγαλοπρεπείς– υφαίνουν μια ταπισερί με κρυφά στημόνια: το άγνωστο σχέδιο του Θεού.

***

Θέατρο

ΑΙΝΙΓΜΑ: Σφιγξ / Οιδίπους

19, 20 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 19.15

Κάστρο Πάτρας

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Ηλέκτρα Καρτάνου

Δραματουργία: Ηλέκτρα Καρτάνου, Θανάσης Ακοκκαλίδης

Σκηνικά, κοστούμια, μουσική επιμέλεια: Ομάδα ΚΡΑΜΑ

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Τσικλής, Θανάσης Ακοκκαλίδης, Ηλέκτρα Καρτάνου

ΑΜΚΕ: ΚΡΑΜΑ

H παράσταση ΑΙΝΙΓΜΑ αποτελεί μια ακροβατική-θεατρική περφόρμανς. Με πολύτιμα εργαλεία το θέατρο και τα εναέρια ακροβατικά, τρεις ερμηνευτές φέρνουν στο φως τον μύθο του Οιδίποδα. Ο μύθος, μέσα από μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση, ενημερώνει τη δημιουργική ενασχόληση με καίρια υπαρξιακά ζητήματα.

Όλα ξεκινούν και εξελίσσονται στο ακανθώδες πεδίο του Αινίγματος. Η Σφίγγα αιωρείται συνεχώς, υπενθυμίζοντάς μας τη διαρκή σύγκρουση μεταξύ του χάους και της λογικής, του αμετάβλητου πεπρωμένου και της ανθρώπινης βούλησης, τον επώδυνο δρόμο της αναζήτησης της αλήθειας και της αυτογνωσίας. Η Σφίγγα «βαδίζει» πάνω στα συντρίμμια του Οιδίποδα, εκτός και αν συμβαίνει το αντίθετο. Πάντοτε μέσα στα όρια του Αινίγματος που είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ποια είναι τα σημερινά Αινίγματα / Σφίγγες που καλούνται να απαντήσουν οι σημερινοί Άνθρωποι / Οιδίποδες; Ποιος γεννάει τα αινίγματα, το «Τέρας» ή ο Άνθρωπος; Η λύση του Αινίγματος είναι λύτρωση ή ύβρις;

***

Χορός

Hounds of Μadness

20, 21 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Σύλληψη, ιδέα: Μαρία Κολιοπούλου, Βάσια Μπακετέα

Χορογραφία: Μαρία Κολιοπούλου

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Ισιδώρου

Σύμβουλος δραματουργίας: Μπετίνα Παναγιωτάρα

Φωνητική δραματουργία: Άννα Παγκάλου

Καλλιτεχνική συνεργασία: Μαρίζα Βινιεράτου

Ενδυματολογική επιμέλεια: Βάσια Μπακετέα

Σχεδιασμός φωτισμών: Θωμάς Οικονομάκος

Βίντεο: Άσπα Σιώκου

Βοηθός παραγωγής: Ιωάννα Κυριακή Αδαμοπούλου

Σύμβουλος προσβασιμότητας για τυφλά άτομα και άτομα με οπτική αναπηρία: Σμαράγδα Βάγια

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Γεβετζή, Χριστίνα Καραγιάννη, Ινώ Ρήγα, Ντέμη Παπαθανασίου, Ισμήνη Sljiper

ΑΜΚΕ: Ομάδα Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα

Το έργο Hounds of Μadness θέτει στο επίκεντρο τον Χορό από τις ευριπίδειες Βάκχες, αναδεικνύοντας την αυτόνομη καλλιτεχνική οντότητα του συγκεκριμένου Χορού. Παράλληλα φέρνει στο προσκήνιο την ομάδα των Θηβαίων γυναικών που έχουν αυτονομηθεί στα βουνά του Κιθαιρώνα επιλέγοντας τη βακχική λατρεία, σε μια κίνηση εναντίωσής τους στην πατριαρχική κοινωνία, και την αναγιγνώσκει ως την πρώτη ιστορικά σωζόμενη μυθοπλαστική καταγραφή αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος.

Το Hounds of Madnessκαθιστά ορατή μια ομάδα θηλυκοτήτων με αισθητηριακή και κινητική αναπηρία, μια ομάδα γυναικών δηλαδή, που στη σύγχρονη Ελλάδα παραμένει αφανής και σπανίως της δίνεται ο χώρος να υπάρξει τόσο στην κοινωνία όσο και στη σκηνή. Ένα πολυμεσικό έργο που γεφυρώνει το ιστορικό ίχνος με τις σύγχρονες αναγνώσεις για τον ρόλο των γυναικών ως υποκειμένων αντίστασης και χειραφέτησης της αυτοδιάθεσης των σωμάτων τους, μέσα από έναν υπερβατικό Χορό αποτελούμενο από μια μεικτή ομάδα ερμηνευτριών, σε ένα μεταβακχικό σύμπαν.

* Η παράσταση θα είναι προσβάσιμη σε άτομα με οπτική και κινητική αναπηρία. Θα υπάρχει απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της παράστασης για τυφλά άτομα και άτομα με οπτική αναπηρία.

***

Μουσική

Περαμάτισμα

Υφαίνοντας τον Μέλλοντα του κόσμου απ’ τον Αόριστο του τόπου

21, 22 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 19.30

Ιδαίον Άντρον, Ανώγεια, Ψηλορείτης

Το Περαμάτισμα αποτελεί μια πολιτιστική πρόταση, εμπνευσμένη από τη διαχρονική τελετουργία του περαματίσματος στον παραδοσιακό αργαλειό – τη διαδικασία του «περάσματος» των νημάτων που καθορίζει το σχέδιο και την τεχνοτροπία κάθε υφαντού. Ως έννοια, το περαμάτισμα μετατρέπεται σε εργαλείο κατανόησης της συνύφανσης του τοπικού με το παγκόσμιο, της παράδοσης με την καινοτομία, του χρόνου με τον χώρο, του ανθρώπου με την ύλη και την τεχνολογία.

Στον ορεινό Ψηλορείτη και το Ιδαίον Άντρον, έναν τόπο με ειδικό βάρος και ισχυρό συμβολισμό για την Κρήτη, το έργο επιχειρεί να συνυφάνει την πολιτιστική μνήμη με τη σύγχρονη δημιουργία και με επίκεντρο τον άνθρωπο δημιουργό. Μέσα από το Περαμάτισμα αναδύεται: η δυναμική της υφαντικής ως χειρονομίας, συμβολισμού και πολιτισμικού κώδικα· η συνάντηση παραδοσιακών τεχνών με νέες τεχνολογίες και ψηφιακές μορφές έκφρασης· η συνύφανση διαφορετικών μουσικών ιδιωμάτων που γεννούν μια νέα ακουστική εμπειρία.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Μέρος Α΄: Εισηγήσεις & Παρουσιάσεις

– Άνοιγμα στο Περαμάτισμα μέσα από τη μνήμη του καθημερινού και την ποίηση της υφαντικής με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων (21/8)

– Εισαγωγή στον θεματικό πυρήνα της προοπτικής με τη σημασία της υφαντικής ως τόπου μνήμης, πράξης και επανανοηματοδότησης από τη Ζωή Παπαδάκη, υφάντρα και εκπαιδευτικό της νέας Δομής Υφαντικής του Υπουργείου Πολιτισμού στα Ανώγεια (22/8)

Μέρος Β΄: Μουσική

– Λευτέρης και Μανούσος Καλλέργης (21/8)

– Γιάγκος Χαιρέτης (21/8)

– Argonauts Music (22/8)

– Μαρίνα & Ανδριάνα Δακανάλη (22/8)

– String Demons: Λυδία και Κωνσταντίνος Μπουντούνης (21, 22/8)

Παράλληλη δράση: Έκθεση Ψηφιακού Μουσείου Άδρακτος

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο κοινό επιλογή έργων από την εν εξελίξει πλατφόρμα Άδρακτος, ένα ψηφιακό μουσείο σύγχρονης υφαντικής και τέχνης. Η έκθεση φέρνει κοντά τις υφάντρες του Ψηλορείτη Αριστέα Ξυλούρη, Ερμιόνη Καλομοίρη, Βαγγελιώ Νταγιαντά, Ευαγγελία Σπιθούρη, Νίτσα Χαιρέτη και Λευκοθέα Σπιθούρη με τους σύγχρονους δημιουργούς Νίκο Κανόγλου, Αλεξάνδρα Μπίσα, Κλωθώ και Γιώργο Μπούνια.

ΑΜΚΕ: ANDROIDUS PROJECT TANK

***

Μουσική

Πατέρας & Γιος

Διάλογος μέσα από την τζαζ – Το βάρος της κληρονομιάς

21, 22 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών

Σαξόφωνα, φωνητικά, Somax AI system: Δημήτρης Βασιλάκης

Τενόρο σαξόφωνο, laptops: Νέστορας Βασιλάκης

Πλήκτρα: Μάνος Σαριδάκης

Τύμπανα: Γιώργος Κωστελέτος

Στη μουσική παράσταση υπό τον τίτλο Πατέρας & Γιος: Διάλογος μέσα από την τζαζ – Το βάρος της κληρονομιάς ο Δημήτρης Βασιλάκης, διεθνώς καταξιωμένος σαξοφωνίστας και συνθέτης, και ο Νέστορας Βασιλάκης, εκπρόσωπος της νέας γενιάς μουσικών, συνομιλούν μέσα από τη μουσική, εξερευνώντας τη σχέση παράδοσης και καινοτομίας. Το συναυλιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένα κομμάτια πατέρα και γιου από το standard jazz ρεπερτόριο, καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις και από τους δύο σε έναν διαρκή διάλογο που γεφυρώνει τις γενιές και με την ποίηση αλλά και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

***

Χορός

Κομμάτια γης

21, 22 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Μουσείο Ζακύνθου

Σύλληψη, χορογραφία: Χριστιάνα Σαρασίδου

Πρωτότυπη μουσική, ερμηνεία: Μαρσέλο Τζόνσον

Mentoring: Λέτα Αμπαζή

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Κοστούμια: Ευδοκία Βεροπούλου

Ερμηνεύουν: Μαρίλια Γράντζα, Νατάσα Ζούκα, Ελίνα Τσίμπρου

ΑΜΚΕ: CYCLERE

Μια παράσταση που χρησιμοποιεί τον χώρο ως ζωντανό παρατηρητή της ροής του χρόνου. Τρεις γενιές ερμηνευτών συμβολίζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, σε πραγματικό αλλά και φανταστικό χρονικό ορίζοντα. Αλληλεπιδρούν σε έναν κοινό χώρο, μορφοποιώντας και μεταλλάσσοντάς τον, προσθέτοντας και καταστρέφοντας στοιχεία του. Ο χρόνος παρατηρείται μέσα από τη γη, μέσα από τον χώρο. Η μουσική έρχεται ως ένα βασικό στοιχείο της παράστασης να παίξει τον ρόλο του χρόνου και να επηρεάσει τα γενόμενα άμεσα και ουσιαστικά. Η ζωντανή παραγωγή της συνδιαλέγεται με τις κινήσεις των ερμηνευτριών καθώς πλάθει και πλάθεται συνδεδεμένη με τη δράση τους. Η δομή της παράστασης είναι βασισμένη στον φιλοσοφικό ταοϊσμό, προσθέτοντας στον σκηνικό χώρο, τη χορογραφία και τη δραματουργία έναν επιπλέον κεντρικό άξονα παράλληλα με τον χρόνο.

***

Θέατρο

Τσελεμεντές

22, 23 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

Σκηνοθεσία, δραματουργία, χορογραφία: GREINE LINDA (Έλενα Καλαϊτζή, Ίνγκριντ Κουτσουρέλη)

Μουσική: Ηλίας Καμπάνης

Σκηνικά: Νατάσα Λέκκου

Κατασκευή σκηνικού: ustā workshop

Κοστούμια: Μαίρη Νάσση

Σχεδιασμός φωτισμών: Μάριος Κουτσουρέλης

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα, εικαστικός: Σάντρα Δόμβρου

Ερμηνεύουν: Ελένη Αλιμαντήρη, Νατάσα Λέκκου, Μαίρη Νάσση, Ανδρομάχη Στεφάνου

Παραγωγή: Art Syndicate – Εταιρεία Πολιτιστικής Δραστηριότητας

AMKE: Art Syndicate – Εταιρεία Πολιτιστικής Δραστηριότητας

Ο τσελεμεντές, αυτό το παλιό, αγαπημένο αντικείμενο της γιαγιάς, αποτελεί ένα κειμήλιο μεγάλης συναισθηματικής αξίας. Ξεφυλλίζοντάς τον, αρχικά μας δημιουργείται μια αίσθηση νοσταλγίας. Διαβάζοντας όμως περισσότερο, αρχίζει να αναδύεται μπροστά μας η καταπίεση μιας εποχής, ίσως όχι τόσο μακρινής.

Η παράσταση εμπνέεται από τα εισαγωγικά κείμενα του Οδηγού μαγειρικής του Νικολάου Τσελεμεντέ, του πιο εμβληματικού εγχειριδίου του ελληνικού νοικοκυριού, και λειτουργεί ως αφορμή για να αναστοχαστούμε πάνω στους έμφυλους ρόλους και τις κοινωνικές προσδοκίες.

Τέσσερις ερμηνεύτριες, «καλές νοικοκυρές», χρησιμοποιούν τον τσελεμεντέ ως αφηγηματικό εργαλείο και, εναλλασσόμενες σε ρόλους αφηγητή, σχολιαστή και δρώντος υποκειμένου, μας καλούν να συνομιλήσουμε με το παρελθόν και να σκεφτούμε τη θέση της γυναίκας στον χρόνο. Μέσα από γεύσεις, μυρωδιές, χιούμορ και σάτιρα, παρακολουθούμε την ιστορία μιας γενιάς, αλλά και το νήμα που τη συνδέει με τη δική μας.

* Την παράσταση πλαισιώνει η εικαστική έκθεση της Σάντρας Δόμβρου με τίτλο «Καλή Νοικοκυρά».

***

Θέατρο

Τρεις αδελφές (θα έρθουν καλύτερες μέρες)

23, 24 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.00

Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά

Κείμενο: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Σκηνικά, φωτισμοί: Βασίλης Αποστολάτος

Κοστούμια: Ουρανία Φραγγέα

Πρωτότυπη μουσική: Δημήτρης Λώλης

Κινησιολογία: Θωμαΐς Σταυριανού-Ζυμαρίτου

Σύμβουλος δραματουργίας: Εύα Φρακτοπούλου

Συνεργάτρια σκηνοθέτρια: Άννα Φιλίδου

Ερμηνεύουν: Μαριαλένα Ηλία, Υψιπύλη Σοφιά, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου

ΑΜΚΕ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ GRASSHOPER

Τρεις αδελφές επιστρέφουν στο νησί από όπου κατάγονται λόγω κληρονομικών ζητημάτων. Ο πατέρας τους έχει πεθάνει, δεν έχουν πλέον συγγενείς και η ζωή και των τριών είναι αποκλειστικά πλέον στην Αθήνα. Από μικρές ονειρεύονταν τη μεγάλη πόλη, την απόδραση για σπουδές, έρωτες και καλύτερες επαγγελματικές δυνατότητες. Η επιστροφή στο πατρικό τις φέρνει αντιμέτωπες με τη ζωή που έχουν διαλέξει, τις φαντασιώσεις των παιδικών τους χρόνων και τα πρόσωπα της παιδικής τους ηλικίας που τις καθόρισαν.

Αντλώντας έμπνευση από τις Τρεις αδελφές του Τσέχοφ, το νέο έργο προσπαθεί να φωτίσει τις ανησυχίες μιας νέας γενιάς που κατοικεί σε μεγάλα αστικά κέντρα, εργάζεται πολύ, ψάχνει τον έρωτα και εντέλει αναζητά διαρκώς μια Μόσχα για να μπορέσει να υπάρξει.

***

Εικαστικά / Περφόρμανς

Εικονογραφία 2.0

Πολιτιστικό Σχέδιο Παράδοσης και Καινοτομίας

NextGenerationTradition

23, 24 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 19.00

Ιερά Μονή Κυρίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού Σητείας

Σύλληψη, παραγωγή, μουσειολογικός σχεδιασμός, εικαστική επιμέλεια χώρου: LOOX – Οργανισμός Έρευνας, Καινοτομίας και Πολιτισμού

Καλλιτεχνική και επιστημονική διεύθυνση: Λουκάς Ζιάρας, Χρήστος Καλαϊτζόγλου Ακαδημαϊκή υποστήριξη και θεολογική τεκμηρίωση: Σωτήριος Δεσπότης, Κίρκη Κεφαλέα, Σταύρος Γιαγκάζογλου, Αθανάσιος Αντωνόπουλος

Σύμβουλος εικαστικών: Μαριάννα Στραπατσάκη

Σύμβουλος αρχιτεκτονικής: Frosso Poimenides

Εικαστική διδασκαλία: Ιερομ. Ιλαρίων Σταματάκης, Ολυμπιάδα Κελαϊδή, Ευαγγελία Κελαϊδή

Εικαστικοί, αγιογράφοι: Ιωακείμ Κουμούσης, Άγγελος Χατζηδημητρίου, Dhimodinea Murataj

Μουσική διεύθυνση, ηχητικός σχεδιασμός: Γιώργος Ανδριώτης

Καλλιτεχνική διδασκαλία, μουσική και θεατρική ερμηνεία: Ηλέκτρα Σαρρή, Ελένη Αληφραγκή

Ψηφιακός σχεδιασμός, τεχνολογίες και ψηφιακή τεκμηρίωση: Κωνσταντίνος Λάζος, Όλγα Ζιάρα, Χρήστος Παπαναστασίου-Κόντος, Βαγγέλης Καραπέτσας

Σύμβουλοι παραγωγής και διεθνείς συνεργασίες: Zorica Rašković, Μαριάννα Κούρτη, Σταυρούλα Καλαϊτζόγλου, Ναταλία Τσιλογιάννη, Στέλλα Ευριπίδη, Νικόλαος-Χριστοφόρος Γκουτσέλης, Γρηγόρης Πατρικάκος, Λάμπρος Τοπάλτσης, Γιώργος Παπαϊωάννης, Ευαγγελία-Ιφιγένεια Καψωμενάκη

ΑΜΚΕ: LOOX

Το έργο Εικονογραφία 2.0 αποτελεί ένα καινοτόμο πολιτιστικό σχέδιο για τον επαναπροσδιορισμό του διαλόγου μεταξύ παραδοσιακών μεθόδων εικονογραφίας, τεχνολογικής καινοτομίας, τέχνης, πίστης και αισθητικής.

Η δράση κορυφώνεται με μια πρωτότυπη εικαστική εγκατάσταση που θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μονή Κυρίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού Σητείας, όπου το φως, η εικόνα και ο ήχος συνθέτουν ένα υβριδικό φυσικοψηφιακό περιβάλλον (phygital), το οποίο αναπτύσσεται στους χώρους της Μονής και μεταμορφώνει την εμπειρία του επισκέπτη σε ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.

Η βυζαντινή μουσική και τα φυσικά ηχοτοπία της Κρήτης συνομιλούν με σύγχρονες μουσικές συνθέσεις και ποιητικά κείμενα, πλαισιώνοντας τα εικαστικά έργα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του τριήμερου εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προγράμματος που προηγείται της δράσης. Μέσα από αυτόν τον πολυφωνικό διάλογο ήχου, εικόνας και λόγου, η παράδοση και η καινοτομία συνυπάρχουν, δημιουργώντας έναν νέο, ζωντανό τόπο πολιτιστικής έκφρασης, όπου η τέχνη γίνεται γλώσσα πίστης, μνήμης, αισθητικής και συλλογικότητας.

* Στο διάστημα 18 – 23 Αυγούστου 2025, εντός της Ιεράς Μονής, θα λάβουν χώρα βιωματικά εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών και ψηφιακού μετασχηματισμού, θεολογίας και σύγχρονου πολιτισμού, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, πανεπιστημιακών διδασκόντων και μελών της ευρύτερης κοινότητας.

***

Παράσταση / Δράση για παιδιά και εφήβους

Αληθινή ιστορία ή Ταξίδι στο νησί της σελήνης

24, 25 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.00

Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος

Από τους Elephas tiliensis

Διασκευή, λιμπρέτο, σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου

Μουσική: Χρίστος Θεοδώρου

Σκηνικά, κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Κινησιολογική επιμέλεια, τεχνική Alexander: Δέσποινα Αναστάσογλου

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Μαρίνα Μάλλιου, Στέργιος Μικρούτσικος, Βικτώρια Ταγκούλη

Μουσικοί επί σκηνής: Σάσα Παπαλάμπρου (πιάνο), Στέλλα Καταραχιά (ακορντεόν)

ΑΜΚΕ: Elephas tiliensis

Μετά την επιτυχημένη παράσταση Τα γενέθλια της Ζωρζ Σαρή στο Εθνικό Θέατρο, η ομάδα Elephas tiliensis (Δημήτρης Αγαρτζίδης και Δέσποινα Αναστάσογλου) παρουσιάζει μια νέα μουσική παράσταση για μικρά και μεγάλα παιδιά με τίτλο Αληθινή ιστορία ή Ταξίδι στο νησί της σελήνης. Η παράσταση βασίζεται στο έργο Αληθινή ιστορία του Λουκιανού, το οποίο θεωρείται παγκοσμίως το πρώτο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που γράφτηκε ποτέ.

Ο Λουκιανός, ακολουθώντας το συγγραφικό κύμα της εποχής του για αναγνώσματα γεμάτα απίστευτες περιπέτειες σε μακρινούς και ανεξερεύνητους τόπους, περιγράφει το φανταστικό ταξίδι ενός νέου άνδρα και του πληρώματος του πλοίου του προς το άγνωστο. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στη Σελήνη, ένας διαστρικός πόλεμος με θεόρατα εξωγήινα πλάσματα, ένα τεράστιο κήτος που καταπίνει το καράβι των ηρώων, πειρατές και θαλάσσια τέρατα, ένα ταξίδι στη χώρα των Μακάρων και των Καταραμένων, μια άγνωστη Ήπειρος, όλα ένα κομμάτι μιας απίστευτης περιπέτειας. Ένα ανθρώπινο ταξίδι στα αστέρια, στο μέλλον, στο ακατανόητο και αχαρτογράφητο μέχρι και σήμερα σύμπαν. Αλήθεια ή ψέματα; Αλήθεια! Αρκεί να πιστεύουμε μαζί στα παραμύθια.

* Θα προηγηθεί εκπαιδευτική δράση με τη Δέσποινα Αναστάσογλου στις 19.00.

Πληροφορίες

• Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

• H προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

• Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

• Πληροφορίες & προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr