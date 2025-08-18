Συνωστισμός, θόρυβος και έλλειψη καθαριότητας στις ευρωπαϊκές παραλίες προκαλούν ανησυχία στους επισκέπτες

Η εικόνα που προβάλλουν οι τουριστικές καμπάνιες για τις παραλίες της Ευρώπης απέχει συχνά από την πραγματικότητα που βιώνουν οι επισκέπτες. Νέα έρευνα της εταιρείας τεχνολογίας Cloudwards δείχνει ότι πολλοί από τους πιο δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς δέχονται ολοένα και περισσότερα παράπονα σχετικά με συνωστισμό, καθαριότητα και θόρυβο, φαινόμενα που εντείνονται από την εκρηκτική αύξηση της τουριστικής κίνησης τα τελευταία χρόνια.

Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση 1,3 εκατομμυρίων κριτικών στο TripAdvisor για 200 από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες παγκοσμίως και ανέδειξε την Ευρώπη ως την ήπειρο με τις περισσότερες αρνητικές αξιολογήσεις για υπερπληθυσμό. Οκτώ από τις δέκα παραλίες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα σχετικά παράπονα βρίσκονται στη Γηραιά Ήπειρο, με τη Σαρδηνία να ξεχωρίζει. Η Λα Πελόζα συγκεντρώνει το 87% των αρνητικών σχολίων για πολυκοσμία, ενώ η Spiaggia La Cinta βρίσκεται επίσης στην κορυφή της λίστας.

Στην πρώτη πεντάδα των παραλιών με τα περισσότερα παράπονα περιλαμβάνονται η Praia da Falésia στην Πορτογαλία, η Cala Comte στην Ίμπιζα και ο κόλπος Konnos στην Κύπρο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παραλία Μπόρνμουθ αναφέρεται συχνά για συνωστισμό και προβλήματα καθαριότητας, ενώ παράλληλα καταγράφονται και παράπονα για τον θόρυβο από δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Η Ελλάδα παρουσιάζει διαφορετικό προφίλ προβλημάτων. Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη καταγράφει υψηλά ποσοστά αρνητικών σχολίων σχετικά με την καθαριότητα, ενώ το Ελαφονήσι σημειώνει συχνά σχόλια για υπερπληθυσμό. Το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα εμφανίζει παράπονα για θόρυβο και αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι παραμένει στην 36η θέση των καλύτερων παραλιών παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας το παράδοξο της ταυτόχρονης δημοφιλίας και επιβάρυνσης.

Η Cloudwards αξιολόγησε τις παραλίες χρησιμοποιώντας μια «βαθμολογία παραπόνων» από 0 έως 100, η οποία βασίζεται στη συχνότητα λέξεων-κλειδιών που αφορούν βρωμιά, συνωστισμό, θόρυβο και μεγάλες ουρές. Η ανάλυση δείχνει ξεκάθαρα πως η αυξανόμενη τουριστική πίεση δεν επηρεάζει μόνο την εμπειρία των επισκεπτών, αλλά θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων και τη γενικότερη ελκυστικότητα των προορισμών.

Για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις, πολλές περιοχές έχουν ήδη εισάγει μέτρα διαχείρισης της επισκεψιμότητας. Στη Σαρδηνία εφαρμόζονται ημερήσια όρια επισκεπτών, υποχρεωτικές κρατήσεις και περιορισμοί στη χρήση πετσετών και ξαπλωστρών, με στόχο να αποτραπεί η διάβρωση της άμμου και η φθορά του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, από το 2025, εισάγεται εισιτήριο 20 ευρώ για επιβάτες κρουαζιέρας που αποβιβάζονται σε νησιά με έντονη συμφόρηση, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, ενώ στην Ισπανία οι αρχές έχουν απαγορεύσει την κατανάλωση αλκοόλ σε ορισμένες παραλίες και επιβάλλουν πρόστιμα για παραβατική συμπεριφορά.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των τοπικών αρχών να ισορροπήσουν την οικονομική σημασία του τουρισμού με την ανάγκη προστασίας των φυσικών πόρων. Χωρίς στοχευμένες πολιτικές και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων, η υπερεκμετάλλευση των παραλιών μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη υποβάθμιση τοπίου, απώλεια της φυσικής ομορφιάς και μείωση της ανταγωνιστικότητας των προορισμών σε διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, οι επισκέπτες καλούνται να δείξουν υπευθυνότητα: η τήρηση των κανόνων καθαριότητας, η αποφυγή συνωστισμού και η σεβαστή συμπεριφορά προς το περιβάλλον μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις. Η προοπτική για τις παραλίες της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από την κοινή προσπάθεια κυβερνήσεων, τοπικών αρχών, επιχειρηματιών του τουρισμού και των ίδιων των ταξιδιωτών, ώστε να διατηρηθεί η φυσική ομορφιά και η ποιότητα της εμπειρίας που προσφέρει η θάλασσα.