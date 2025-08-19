Αποκλεισμός 4 χρόνων λόγω ντόπινγκ στην Ουκρανή πρωταθλήτρια του μήκους Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Ουκρανή αθλήτρια Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ, «ασημένια» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τριπλούν στη Βουδαπέστη (2023) και στο μήκος στη Ντόχα (2019), τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό για χρήση ντόπινγκ, όπως ανακοίνωσε (19/8) η Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού (AIU).
«Η AIU τιμώρησε την Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ (Ουκρανία) με τετραετή αποκλεισμό, αρχής γενομένης από τις 13 Μαΐου 2025, για την παρουσία/χρήση απαγορευμένης ουσίας (τεστοστερόνης)», ανακοίνωσε η αντιντόπινγκ αρχή.
Η Μπέκ Ρόμαντσουκ, 29 ετών, βρέθηκε θετική σε τεστοστερόνη, ένα αναβολικό στεροειδές, στις 7 Δεκεμβρίου 2024. Αποκλείστηκε προσωρινά τον Μάιο του 2025.
Η Ουκρανή δεν έχει αγωνιστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, όπου τερμάτισε 11η στο αγώνισμα του τριπλούν.
Διαβάστε επίσης:
Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»
Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών
Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.