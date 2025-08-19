search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19.08.2025

Γκρίνιες…

19.08.2025 12:08
Η στήλη διαπιστώνει ότι η ολιγοήμερη θερινή ανάπαυλα της κυβέρνησης δεν έκλεισε διάφορα μέτωπα που είναι ανοιχτά και που, όπως μαθαίνει, απασχολούν και το Μαξίμου.

Για παράδειγμα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διάφοροι υφυπουργοί γκρινιάζουν, ισχυριζόμενοι ότι οι υπουργοί δεν τους δίνουν αρμοδιότητες – συνηθισμένα πράγματα, θα πει κανείς, πάντα οι υπουργοί συνηθίζουν να «καπελώνουν» τους υφυπουργούς.

Ωστόσο, επειδή το γενικότερο πολιτικό κλίμα δεν είναι καλό και επειδή η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου διατεθειμένη να ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα, μαθαίνουμε ότι το Μαξίμου ενημερώθηκε και έστειλε μήνυμα να μην συνεχιστούν οι γκρίνιες. Ίδωμεν

