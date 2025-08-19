Το εφήμερο του πακέτου της ΔΕΘ, η live εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ κι όποιος αντέξει, η υποκρισία με τον κανονισμό της Βουλής και ο άφαντος Φαρμάκης

Καλημέρα σας

Άρχισαν δειλά δειλά τα… «καθιερωμένα» ρεπορτάζ ενόψει της ΔΕΘ, για τις «παροχές», τα επιδόματα, τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες – και τις… χάντρες- του πρωθυπουργού.

Αν καθίσει κανείς και πάρει τοις μετρητοίς τα όσα λέγονται και γράφονται, φτιάχνει βαλίτσες για… Σεϋχέλλες. Μαλδίβες, Καραϊβική και αρχίζει τα… «βάλε κι αυτά κυρ Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε κι αύριο και πάντα».

Η αλήθεια είναι ότι το πακέτο θα είναι φορτωμένο. Ακριβώς επειδή τα… γκάλοπ είναι άσχημα. Βλέπετε, υπάρχει αυτή η αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στο κάθε φορά πακέτο της ΔΕΘ με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Όσο πιο άσχημα είναι τα ευρήματα, τόσο πιο πολύ φορτώνεται το πακέτο. Αυτό είναι και έμμεσο μήνυμα για τις απαντήσεις που οφείλει κανείς να δίνει στα γκάλοπ – με ευχαριστείτε αργότερα.

Το θέμα το πολιτικό όμως είναι εάν αυτό θα έχει πράγματι αποτέλεσμα για την κυβερνητική εικόνα και το πώς θα το εκλάβει ο μέσος πολίτης.

Εδώ είναι που θυμήθηκα τι έλεγε ένας φίλος, όταν εξιστορούσε τις καλοκαιρινές του περιπέτειες. «Τα έφτιαξα με μία ωραία» συνήθιζε να λέει. Κι όταν τον ρωτούσαμε για πόσο ήταν μαζί της, μας έλεγε «για μερικές ώρες»! Ε, αναλογικά, τόσο κρατάνε και οι εντυπώσεις από τα πακέτα της ΔΕΘ. Μερικές μέρες, άντε εβδομάδες…

Το λέω για να μην κάνουν όνειρα καλοκαιρινής νυκτός εκεί στην κυβέρνηση…

Live εξεταστική κι όποιος αντέξει

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται στο μεταξύ για τα βάσανα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα πει κανείς «γιατί βάσανα; Εδώ κατάφερε να ξεφύγει από τη μέγγενη της προανακριτικής».

Υπό μία έννοια θα έχει δίκιο. Δεν θα δει σε ανακριτική διαδικασία και υπό κατηγορία κι άλλους πρώην υπουργούς της – Βορίδη και Αυγενάκη.

Αλλά από την άλλη, η εξεταστική επιτροπή έχει… δημοσιότητα. Οι συνεδριάσεις της δηλαδή μεταδίδονται ζωντανά. Και καταλαβαίνετε το μεγάλο ενδιαφέρον που θα τραβήξουν αυτές οι συνεδριάσεις. Ειδικά όταν θα κληθούν να καταθέσουν κορυφαία πρόσωπα του δράματος, όπως ο Φραπές, ο Χασάπης, η βνοσκοπούλα με τη φεράρι και άλλες καλτ φιγούρες του κόσμου των επιδοτήσεων.

Ελπίζω αυτή την φορά να μην κόψει μάρτυρες η κυβερνητική πλειοψηφία και να έχει τουλάχιστον την τσίπα να αφήσει όλα τα… λουλούδια να ανθίσουν.

Ο κανονισμός της βουλής και το σπίτι του κρεμασμένου

Μιας και ο λόγος για τη Βουλή να θυμίσω ότι είναι στα σκαριά η αλλαγή του Κανονισμού, ώστε να περιοριστούν, λέει, ακρότητες, υπερβολές και να εμπεδωθεί η ομαλή λειτουργία των συνεδριάσεων, χωρίς παρεκτροπές.

Ενδιαφέρουσα η κουβέντα, δεν λέω. Με την επισήμανση βέβαια ότι πάντα στη Βουλή υπήρχαν σκληρές αντιπαραθέσεις, επιθετικές ρητορικές, χαρακτηρισμοί που υπερέβαιναν αυτό που λέμε… πολίτικαλ κορέκτ.

Αλλά και με την επιπλέον επισήμανση ότι είναι κάπως… σόλικο και σαν ειρωνεία των πραγμάτων να ευαγγελίζεται προστασία του κοινοβουλίου η κυβέρνηση που διέσυρε στη διαδικασία ψηφοφορίας για προανακριτική στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας τους βουλευτές της να… ψηφίζουν δια επιστολικής ψήφου, ενώ ήταν παρόντες στο κτίριο ή έπιναν καφέ και ποτά σε στέκια πέριξ αυτού.

Στο σπίτι του κρεμασμένου οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί στα πολλά λόγια..

Ο άφαντος Φαρμάκης

Παρατηρώ αυτές τις μέρες της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αχαΐα ότι όλοι ασχολούνται με τον δήμαρχο Πάτρας, τον Πελετίδη. Αναφέρομαι στην προσπάθεια που κάνουν κυβερνητικοί και φιλοκυβερνητικοί παράγοντες, μέσα και φορείς για να ρίξουν ευθύνες στον δήμαρχο. Δεν θα σχολιάσω επί του περιεχομένου. Υποθέτω ότι οι Πατρινοί και όσοι γνωρίζουν από τα θέματα αυτά έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους – που μάλλον δεν είναι αρνητικά για τον Πελετίδη.

Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση είναι ότι κανείς δεν αναφέρθηκε στον περιφερειάρχη. Ξέρετε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην οποία ανήκει και η Αχαΐα, είναι έχει και έναν περιφερειάρχη που λέγεται, αν έχετε ακουστά, Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο οποίος, ως δια μαγείας, (ξ)έφυγε εντελώς από το κάδρο. Λες και οι περιφέρειες δεν έχουν καμία εμπλοκή στα θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Δεν ξέρω πώς το κατάφερε βγήκε εκτός συζήτησης και ραντάρ. Σαν φλόγα στα 11 μποφόρ ξεγλίστρησε…

