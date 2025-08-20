Χλιδάτη ζωή έκαναν οι 6 Τούρκοι μαφιόζοι που συνελήφθησαν -Έμεναν σε βίλες, κυκλοφορούσαν με πολυτελή ΙΧ

Πολυτελή ζωή φαίνεται πως έκαναν οι 6 Τούρκοι που συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τι εντόπισαν οι αρχές.

Κατά την διάρκεια των εφόδων σε πολυτελή οικήματα σε διάφορες περιοχές όπως στον Ωρωπό, στον Νέο Βουτζά και στην ευρύτερη περιοχή στα Μεσόγεια, εντοπίστηκε ένα όπλο τύπου glock, ναρκωτικά και ένα όχημα τα οποία και κατασχέθηκαν.

Είναι χαρακτηριστικό όπως περιέγραφαν αρμόδιες πηγές, ότι οι αστυνομικοί πρόλαβαν να κατασχέσουν κάποιες ποσότητες ναρκωτικών, την στιγμή που τις πετούσαν μέσα στη λεκάνη στο μπάνιο για να τις εξαφανίσουν.

Έφοδοι σε σπίτια, 6 συλλήψεις – Εκκρεμούν εθνικά εντάλματα για την σύλληψη τους

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους συλληφθέντες είχε προσαχθεί κάποιες ώρες πριν την σύλληψη του, από το κέντρο της Αθήνας, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος.

Σε βάρος των «6», οι οποίοι βρίσκονταν στην χώρα μας υπό το καθεστώς αιτούντων άσυλο, εκκρεμούν εθνικά εντάλματα για την σύλληψη τους, για κακουργηματικές πράξεις και γι αυτόν τον λόγο οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές της Τουρκίας.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αν και δεν εργάζονταν, διαπιστώθηκε ότι ζούσαν πολυτελή βίο, καθώς έμεναν σε βίλες και κυκλοφορούσαν με πανάκριβα οχήματα αξίας ακόμα και 100.000 ευρώ.

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντάσσεται στις εντατικές προσπάθειες που γίνονται το τελευταίο διάστημα για τον εντοπισμό Τούρκων οι οποίοι έχουν εισέλθει στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -6- υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,

4 πολυτελή οχήματα και

το χρηματικό ποσό των 4.279,51 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Οι εικόνες από κάποια από τα κατασχεθέντα:

